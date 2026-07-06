股票還沒賣...長榮海運內線交易疑雲　張國華、張國政已賺150億

▲北檢收到律師林文鵬(圖)告發後，分案偵辦長榮海運張國華、張國政兄弟涉內線交易罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

長榮海運爆發內線交易案，董事張國華、張國政兄弟涉嫌在2023年間，趁著公司發布利多重訊前，以親友或公司名義分批進場買股，可能涉及不法的內線交易擬制性獲利達21億元，但其實這些股票至今尚未賣出，以今天收盤價來說，股票未實現利益已超過150億元。北檢6日已約談張國華、張國政與親友等9被告到案釐清。

律師林文鵬在2024年以小股東身分提告，指控長榮海運在2023年6月19日才由董事會、審計委員會通過，處分所持有的長榮航空股票、交易金額約130億元，6月30日就傳出有筆盤後交易，獨立公司巴拿馬長榮(EIS)出脫長榮海運持股，由張國華相關帳戶買下。

林文鵬告發當時張國華與長榮老臣柯麗卿，身兼長榮海運董事及EIS總裁、總經理，疑似利用長榮海運8月才發布處分持股的利多重訊前，在禁止交易規定進場買股，涉嫌內線交易罪，且依據法令規定計算的擬制性不法獲利21億元。

除了可能涉及違法的內線交易不法利益外，以當年張國華兄弟買股平均價計算，截至6日檢調發動搜索時的長榮海運收盤價195.5元，長榮海運每股漲了88元，以張國華兄弟等人買進逾17萬張估算，累積股價利益超過150億元。

北檢主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺取得證交所出具的交易分析意見書後，6日指揮調查局台北市調處兵分10路搜索長榮海運公司、巴拿馬長榮公司、長榮國際公司等10處，並依涉嫌《證交法》內線交易等罪嫌，約談張國華、張國政、柯麗卿等人到案說明。

長榮海運稍早回應檢調搜索一事，今(6)日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。