　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

點完咖啡才動手！黑衣男酒店出拳打矢板明夫　綠營痛批暴行

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，今天（6日）受邀到台中永豐棧酒店為青年營隊演講，未料活動結束後竟遭1名33歲廖姓男子揮拳攻擊臉部，造成矢板明夫臉部受傷。台中市議員施志昌對男子暴行嚴厲譴責，痛批男子在這2天曾到演講場地附近觀察，甚至在飯店內購買咖啡，絕對是預謀犯案，而男子犯案動機包含政治因素？有待警方釐清。

▲矢板明夫 。（圖／施志昌辦公室提供）

▲廖姓男子揮拳攻擊臉部，造成矢板明夫臉部受傷，過程被飯店監視器清楚拍下 。（圖／施志昌辦公室提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，很震驚也很遺憾發生這樣的暴力事件，尤其是在台中市，竟然讓矢板先生遭遇到這樣狀況，她第一時間致電問候矢板老師，祝他早日康復、心情恢復平靜，希望警方儘速釐清案情，要讓市民安心。

▲何欣純,施志昌。（圖／記者白珈陽攝）

▲民進黨台中市長參選人、立委何欣純痛批廖男暴行。（圖／記者白珈陽攝）

主辦單位春雨文教基金會「NEXT CITY─春雨創生行動營－前進新台中」營隊，在台中市永豐棧酒店舉行，矢板明夫受邀擔任營隊講師，卻在中午演講結束後，在酒店大廳內遭到一名身材壯碩的黑衣男子攻擊，導致臉部受有擦挫傷，幸經接受治療後無大礙。

春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌表示，矢板老師長期以來都在幫台灣講話、替台灣在國際發聲，基金會昨天及今日在永豐棧舉辦青年營隊，好不容易邀請到矢板替學子演講國際相關課程，沒想到發生這樣遺憾的事情。

▲何欣純,施志昌。（圖／記者白珈陽攝）

▲民進黨市議員施志昌提到，營隊同仁2天前就發現廖男，且廖男動手前甚至還點咖啡喝。（圖／記者白珈陽攝）

施志昌指出，營隊同仁有注意到，這名男子這兩天就在永豐棧等候，從案發前後的監視器畫面來看，男子從飯店側門走進、直接走向矢板身後，對其施以暴行，這是非常明確的蓄意，台中發生這樣的暴力事件，沒有人願意接受，他們要求警方盡快查明真相。

媒體詢問，本案是否包含政治因素？施志昌說，對方到底什麼意圖，他無法確認，但男子這兩天進出飯店，也曾在飯店內的咖啡廳吧台點咖啡喝，其口音疑像是香港人或大陸人，是否跟政治立場有關，目前無法做任何評論，只能等待警方釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

中國籍黑衣人攻擊矢板明夫　鄭運鵬：大概是阿Q團結法的手段之一

中國籍黑衣人攻擊矢板明夫　鄭運鵬：大概是阿Q團結法的手段之一

被各界視為跨境鎮壓新法的「民族團結進步促進法」，中國於1日才正式上路不到一周，一名33歲中國籍黑衣男子今天（6日）在台中揮拳攻擊知名媒體人矢板明夫。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，這大概是中國七月開始實行阿Q團結法的手段之一，但其實不用這個法，他們也在台灣、世界各國已經搞過很多次傷害甚至綁架案件了。

黑衣男暴打矢板明夫　台中機場落網喊「認錯人」

黑衣男暴打矢板明夫　台中機場落網喊「認錯人」

即／矢板明夫還原遇襲過程：不會改變言論主張

即／矢板明夫還原遇襲過程：不會改變言論主張

即／矢板明夫遇襲畫面曝　黑衣男近身「3秒後出手」

即／矢板明夫遇襲畫面曝　黑衣男近身「3秒後出手」

即／矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血

即／矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血

關鍵字：

矢板明夫暴力何欣純施志昌

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面