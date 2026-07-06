點完咖啡才動手！黑衣男酒店出拳打矢板明夫　綠營痛批暴行

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，今天（6日）受邀到台中永豐棧酒店為青年營隊演講，未料活動結束後竟遭1名33歲廖姓男子揮拳攻擊臉部，造成矢板明夫臉部受傷。台中市議員施志昌對男子暴行嚴厲譴責，痛批男子在這2天曾到演講場地附近觀察，甚至在飯店內購買咖啡，絕對是預謀犯案，而男子犯案動機包含政治因素？有待警方釐清。

▲廖姓男子揮拳攻擊臉部，造成矢板明夫臉部受傷，過程被飯店監視器清楚拍下 。（圖／施志昌辦公室提供）



民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，很震驚也很遺憾發生這樣的暴力事件，尤其是在台中市，竟然讓矢板先生遭遇到這樣狀況，她第一時間致電問候矢板老師，祝他早日康復、心情恢復平靜，希望警方儘速釐清案情，要讓市民安心。

▲民進黨台中市長參選人、立委何欣純痛批廖男暴行。（圖／記者白珈陽攝）



主辦單位春雨文教基金會「NEXT CITY─春雨創生行動營－前進新台中」營隊，在台中市永豐棧酒店舉行，矢板明夫受邀擔任營隊講師，卻在中午演講結束後，在酒店大廳內遭到一名身材壯碩的黑衣男子攻擊，導致臉部受有擦挫傷，幸經接受治療後無大礙。

春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌表示，矢板老師長期以來都在幫台灣講話、替台灣在國際發聲，基金會昨天及今日在永豐棧舉辦青年營隊，好不容易邀請到矢板替學子演講國際相關課程，沒想到發生這樣遺憾的事情。

▲民進黨市議員施志昌提到，營隊同仁2天前就發現廖男，且廖男動手前甚至還點咖啡喝。（圖／記者白珈陽攝）



施志昌指出，營隊同仁有注意到，這名男子這兩天就在永豐棧等候，從案發前後的監視器畫面來看，男子從飯店側門走進、直接走向矢板身後，對其施以暴行，這是非常明確的蓄意，台中發生這樣的暴力事件，沒有人願意接受，他們要求警方盡快查明真相。

媒體詢問，本案是否包含政治因素？施志昌說，對方到底什麼意圖，他無法確認，但男子這兩天進出飯店，也曾在飯店內的咖啡廳吧台點咖啡喝，其口音疑像是香港人或大陸人，是否跟政治立場有關，目前無法做任何評論，只能等待警方釐清。