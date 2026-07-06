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過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

▲▼荷蘭外貿與發展合作部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）。（圖／翻攝荷蘭政府官網）

▲荷蘭外貿與發展合作部長史卓瑪。（圖／翻攝荷蘭政府官網）

記者陳冠宇／綜合報導

荷蘭外貿與發展合作部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）將於明（7）日抵達中國大陸，展開為期約4天的經貿訪問。由於史卓瑪曾遭陸方制裁、禁止入境，此次訪問被視為已經解除對他的制裁，大陸外交部對此並未否認，並強調歡迎中荷商務部門加強對話交流，深化兩國關係。此前，曾遭大陸制裁的美國國務卿盧比歐，也成功隨美國總統川普訪問北京。

2021年3月，大陸外交部宣布對當時身為荷蘭議會議員的史卓瑪等10名人員和4個實體實施制裁，理由是歐盟「基於謊言和虛假信息（資訊），以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁」，相關人員及其家屬被禁止入境中國大陸及港澳地區，關聯企業、機構也已被限制與中國進行往來。

史卓瑪此行抵達北京之後，預計將與大陸商務部長王文濤會面。在今日大陸外交部例行記者會上，有媒體詢問，此訪是否表明中方已經解除了對史卓瑪的制裁？中方對此訪有何期待？

大陸外交部發言人毛寧回應，「訪問的具體情況建議你向主管部門了解，我可以告訴你的是，中國和荷蘭互為重要的合作夥伴，秉持開放務實的精神，推進對話合作，符合兩國的共同利益」。

毛寧強調，「我們歡迎兩國商務部門在相互尊重的基礎上，加強對話交流，深化兩國關係」。

據香港《南華早報》此前報導，史卓瑪此行預計將有包括曝光機龍頭艾司摩爾（ASML）和半導體公司恩智浦（NXP）代表在內的17名企業高管隨行，此前捲入「安世之亂」的安世半導體將不在代表團之列。除了在北京與陸方官員會面、出席商業圓桌會議並參加晚宴，史卓瑪也將前往上海，參觀當地企業後返程。

史卓瑪並非受到制裁後仍訪問中國大陸的個案。川普5月中訪問北京時，曾因批評大陸人權問題、兩度受到制裁的盧比歐，最後也成功一同隨行訪問北京。大陸外交部曾說，「中方制裁措施針對的是魯比奧（盧比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。

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