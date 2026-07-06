父大出血倒地兄妹竟扯火龍果汁　喊好冷被漠視「24小時後」死亡

▲新北一對兄妹見父親倒血泊竟叫父親「自己清」，24小時後才送醫。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／新北報導

新北市一對黃姓兄妹發現父親在家中倒地，臥室及走廊布滿大片深紅色液體，父親還一度虛弱坐在地上直喊「好冷」，但兄妹竟認為地上的液體是「火龍果汁」，冷漠要父親自己清理乾淨後各自外出，返家後僅拿手電筒「照一照」，便回房休息。直到隔天清晨才發現父親已明顯死亡。新北地院審理後，依過失致人於死罪，各判兄妹有期徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，黃姓兄妹與父親同住，2024年1月16日上午6時許，兄妹聽見父親跌倒巨響，前往查看時，發現父親跪倒在臥室外走廊，額頭貼地，從床頭一路到門外都有大片深紅色液體。然而2人並未關心、確認父親是否受傷，反而要求父親自己將髒污清理乾淨，隨後兩人各自出門。

當天下午1時許，妹妹返家時，發現父親已經自己從走廊移動回床上；晚間9時40分，2人沒有進房查看，只在房門外以手電筒照射，見父親「左手仍在活動」，就認為父親身體無礙，隨即回房休息。隔日上午6時20分，哥哥前往父親房間查看，才發現父親已無意識、全身冰冷，緊急通知妹妹報案，但救護人員到場時已明顯死亡，檢警相驗確認，黃父手上有傷口，應為輕生導致大量失血休克死亡。

法院審理時，兄妹否認過失致死，辯稱當時認為地上的深紅色液體是「火龍果汁」，若真的是血，「父親早就死了」，因此未積極確認身體狀況，也沒有送醫。哥哥還表示，因急著上班才先出門；妹妹則稱，父親仍能活動、說話，因此認為沒有危險。

不過，法官勘驗現場照片後認為，液體顏色及型態與火龍果汁明顯不同，兄妹說法不足採信，兩人身為與父親同住的子女，依法負有扶養及照顧義務，卻在發現父親大量失血後長達近24小時未協助就醫，錯失搶救時機，導致父親死亡，且犯後始終否認犯行。考量2人與父親長期關係緊張、疏離，最終依過失致人於死罪，各判處有期徒刑6月，均得易科罰金。

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