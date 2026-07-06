「小暑」5生肖進入黃金爆發期　第一名容易被看見、享有強烈名聲

文／命理老師 邱彥龍

周二（7／7）進入小暑，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段時間要小心人多嘴雜，但有5大生肖正起飛，要進入黃金爆發期了，其中屬猴者運勢最旺，容易被看見；屬雞者事業運強，明顯受到關注；屬狗者機會在遠方，適合來一趟遠行；屬蛇的人要學會價值重估，在各種關係中取得平衡，屬兔的朋友，這段時間則是充分享受幸運之神的眷顧。

▲小暑節氣。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7／7至7／23）12生肖運勢：

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Top1：猴

屬猴的朋友這段期間運勢最旺，容易「被看見、被討論、被推上檯面」，小暑這16 天非常容易因為人脈而開運，變成領導者或有升職機會，享有強烈的名聲，但也要小心危機被有心人放大，幸好還擁有起死回生的運氣。

財運：財運來自熟人、社群、客戶回流、粉絲支持或團隊合作。適合重新聯繫舊客戶、舊合作或舊粉絲，但收款、分潤跟合作條件一定要再確認，不要只靠口頭承諾，才不會出問題。

事業：事業運很強，適合直播、開課、社群經營、品牌曝光，越懂得整合人脈，越容易出現新機會。

感情：容易從朋友、社群、舊識之中出現桃花，舊情人、舊曖昧也可能回頭；有伴者要避免因社群發文、傳簡訊，產生誤會而吵架。

健康：注意胃、胸口、睡眠、水腫、情緒性飲食。

建議：這16天要記得人脈是財，但人脈也要篩選，不要什麼局都進，不要什麼人都信，真正的貴人，會讓你變穩，不會讓你更亂。

Top2：雞



屬雞的朋友這段時間事業運強，名聲、社會地位與形象，都會明顯的被關注，事業主要集中在資訊、溝通、媒體、知識行銷、寫作、教學平台這些方面的專業曝光有關，可以幫助你變現，會感覺很多機會跟邀約開始出現。

財運：可以靠知識、口才、行銷、媒體、教學、顧問、短影音、自媒體、社群內容這些專業輸出得財，但這段期間的合約、報價、文字內容都要檢查，避免因小錯影響名聲。

事業：事業運非常好，適合曝光、上台演講、寫文章、拍影片、開課等，但也要預防臨時發生時間、內容、合約、流程被更改。

感情：感情容易因工作忙碌而被忽略。單身者可能在工作領域、學習課程或網路平台遇到對象。

健康：注意肩頸、呼吸道、手臂、神經緊繃、失眠。

建議：這段時間要把握曝光機會，但不能亂說話，因為說出去的話，就等於是你的名片，越精準、越專業，越能帶來好運與信任。

Top3：狗

屬狗的朋友這段期間適合遠行，到海外去發展，容易觸碰到高等教育領域、法律、宗教、哲學、出版、進修、考試、國際資訊等機會，這16天適合用穩健方式開拓遠方的機會，但慎防預料不到的變動與意外。

財運：財運來自海外，適合進行教育、法律、顧問、出版、行銷等跨境合作，但不適合衝動投資或臨時做出重大財務決策。

事業：適合進修、考證照、寫書、發表專業文章、開課，或接觸新市場來個跨國合作，但法律條文、合約內容一定要看清楚。

感情：容易有遠距桃花、異地緣分或不同文化背景的人出現，有伴者適合一起旅行、學習，但出門要避免因行程細節吵架。

健康：注意筋骨、交通意外、喉嚨、肩頸、長途疲勞。

建議：這16天要走遠但不能亂衝，遠方機會多，但路線要先看清楚。

Top4：蛇

屬蛇的朋友這段期間要審慎理財、價值重估，要學會在金錢、人情、合作、關係之間取得平衡，財務與人際、感情會有牽連，有些錢不是不能賺，而是條件要談清楚，有些人不是不能合作，而是比例要分明，否則容易有糾紛。

財運：財運中上，適合整理帳務、進行調整價格、談分潤或處理合作收入，但要小心因人情導致破財，或因感情花費、朋友借錢、合作分帳，而使帳目不清。

事業：適合談合約跟合作條件，建議往公關、法律、美感、設計、品牌領域發展，越會說清楚自己的價值，越容易賺到錢。

感情：容易扯到金錢、付出、公平這些問題，有伴者要避免把「我都為你付出」掛在嘴邊；單身者要看對方是否真誠，不要只看外表與氣氛。

健康：注意腰、腎、泌尿、皮膚、循環問題。

建議：小暑開運重點是錢要算清楚，情要留分寸，不清不楚的人情，最後最容易變成破財。

Top5：兔

屬兔的朋友，這段期間特別的幸運，但要小心穩固好內在根基，包括家宅、房產、祖先等方面要先安頓好，最好趁此時將家宅和資產重新檢查規劃好，小心家中舊事，包含祖先因果、房產問題、家族責任浮上檯面，會被找上門檢視。

財運：財運跟房產、家族資源、土地、長輩、居家產業有關，但家中支出可能增加，例如修繕、搬家，或因家人需求、房屋設備更新而破財。

事業：適合重整工作空間、重新規劃事業方向，現在最不適合的就是高調衝刺，需先把內部根基打穩。

感情：有伴者要避免把家族或陳年往事的壓力丟給另一半；單身者建議不要著急找另一半。

健康：注意胃、肝火、睡眠、筋骨、情緒壓力。

建議：這16天最重要的是家庭關係穩固，心就會跟著穩定下來，心穩，運就穩。

Top6：馬



屬馬的朋友這段期間建議調整自我狀態，多運動保持身體健康，重整自我形象，可以靠維持理性、秩序、注意細節、修正自我來開運，舊習慣、舊的身體毛病跟舊的人際模式要改變，不然會重新被檢討。

財運：財運中等，適合進行支出檢查、做帳、整理工作流程等工作，不要因焦慮而亂買課程、亂投資、亂補救。

事業：適合修正形象、調整工作方式或服務細節，會因為細心、專業、守規矩而獲得信任。

感情：容易想太多，也容易用挑剔方式表達關心，有伴者要少一點碎念，多一點溫柔。

健康：腸胃、皮膚、過敏、睡眠、肩頸、焦慮要特別注意。

建議：這段時間不是要衝，而是要修心，把自己整理好，好運自然靠近。

Top7：豬

屬豬的朋友這段期間壓力有點大，財務管理與投資、借貸、家族財產、合作金流跟稅務壓力全部壓上來，金錢容易被卡住、被牽制、被追討或被壓力拉扯，要特別謹慎。

財運：財務壓力較大，不適合重押投資、借錢加碼或替人擔保、衝動合夥，反倒比較適合整理稅務、檢視保單、債務跟分潤，還有最重要的是合約條件。

事業：凡涉及到金流、合作、分潤、保險、投資、法律契約的事情要特別謹慎，所有條件要白紙黑字。

感情：容易因金錢、信任問題或佔有慾起衝突，單身者要避免太快進入複雜關係；有伴者容易有衝突，應理性處裡。

健康：要注意泌尿、生殖、內分泌、發炎、血壓、焦慮壓力。

建議：這16天最重要的是不貪、不借、不擔保，守住錢，就是守住運。

Top8：鼠

屬鼠的朋友這段期間要多用理性判斷，切勿自欺欺人，因為不論是合作對象或感情對象，還有客戶跟對手都處在模糊不清階段，容易帶有情緒跟幻想，導致產生不穩定感，覺得好像命中注定要如此，但也會把自己搞得有點混亂，建議把事情或情感理清理順，一切搞清楚會比模糊來的好，不要一直陷入自我內耗中。

財運：有合作財但不穩，不要因為對方講得很好聽，就相信全部條件，金流、交付、責任通通要寫清楚。

事業：客戶、伴侶、合作對象容易臨時變卦，要避免口頭承諾或感情用事答應得太快。

感情：容易遇到讓你心動又看不清的人，有伴者要避免冷戰、誤會或陷入情緒化的對話。

健康：注意睡眠、免疫、過敏、頭痛、火氣、情緒起伏。

建議：這段時間要記得「善良可以，但不能沒有條件」，「心軟可以，但不能沒有界線。」

Top9：龍

屬龍的朋友這段期間口舌是非、暗流特別多、文件也容易出問題，許多訊息其實不單純，很多話背後都包含有情緒跟利益在暗中較勁。這段時間能擁有資訊財或獲得突然的機會，但也有突然的口舌是非降臨，要慎防交通意外。

財運：多半屬於資訊財，意思就是掌握資訊就等於掌握機會，例如仲介、溝通、文案、顧問等領域，但不透明的消息不能信，灰色財也千萬不要碰。

事業：適合研究、分析、調查或進行資料整理，不適合在公開場合講太滿。

感情：容易因對方的訊息，或在聊天之中產生誤會，也容易因得知對方秘密而有情緒波動，有伴者不要去翻對方手機、不要試探人性，禁不起考驗。

健康：睡眠、焦慮、呼吸道、肩頸、交通安全要注意。

建議：這段時間最重要的是看清事物的本質，但不要急著說破，自己明白就好。

Top10：虎

屬虎的朋友，這段期間不論是私人的感情、子女的問題或投資都帶有「等待、責任、距離、考驗」的味道，也會帶給你不小的壓力，充滿著突然來的變化，深層的議題會被翻動，可以多求助另一半或其他人的協助，會比你自己處理來得容易。

財運：偏財誘惑大但不穩，尤其是短線投資、娛樂消費、子女支出跟社群流量變現，都要小心。

事業：適合重新整理創意、作品跟課程，但不適合一次公開全部計畫，創作要有結構，不能只靠靈感。

感情：舊愛可能回頭，但也可能老問題重演，單身者容易遇到特別但複雜的人。

健康：心血管、睡眠、神經緊繃、壓力、骨骼問題要注意。

建議：這16天不要賭，包括感情不要賭、投資不要賭、承諾不要賭。

Top11：牛

屬牛的朋友這段期間工作上容易出現變動，也容易感受到期待的壓力，有關金錢的第六感非常強，照著自我感覺走就好，別人的建議當作參考即可，但要多注意身體健康。

財運：靠辛苦工作與專業服務得來，但健康、工作設備、科技工具、員工、服務流程都可能帶來額外花費。

事業：適合導入新工具、調整工作流程、重新分工，但切記不要一個人扛下全部事情。

感情：容易因工作忙、身體累而沒耐心，有伴者要避免把職場壓力帶回家。

健康：神經、循環、肩頸、睡眠、過勞、心悸要注意。

建議：這段時間最需要把工作流程簡化，把身體放第一。

Top12：羊

屬羊的朋友這段期間許多事情都會在暗地裡進行，表面看似有主導力，但容易變成「暗中較勁、暗中消耗、暗中被檢視」的狀況，幸好暗中也有桃花跟貴人幫忙，但也容易因有秘密關係，而遭到小人踢館，造成名聲受損、情感糾結。

財運：財運不宜高調，可能有暗中收入或幕後資源，但也容易破財，小心情緒性消費或為面子花錢。

事業：適合幕後整理、修復形象或低調準備，不適合公開開戰、炫耀或硬碰硬。

感情：容易有暗戀情形、秘密桃花或舊情牽動，有伴者要避免曖昧不清，否則容易惹麻煩。

健康：睡眠、心血管、眼睛、焦慮、火氣、免疫力要注意。

建議：這16天的開運方式就是要低調、保密跟養氣，不要為了一時面子，把自己推到風口浪尖。

▲未來約16天將進入一段重新調整、重新檢視、重新布局的重要時期。（AI協作圖／記者陳美伶製作，經編輯審核）



小暑正式到來，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的小暑星盤顯示，未來約16天將進入一段「重新調整、重新檢視、重新布局」的重要時期，這次不只有水星逆行，海王星也由停滯轉為逆行，南北交點更在7月8日前後由順行改為逆行，象徵整體社會、國際局勢與個人生活都將迎來一波修正與洗牌。

從整體星盤來看，太陽落在巨蟹座又具強勢能量的情況下，通常代表家庭、安全、民生、照護、醫療跟教育等議題將成為社會焦點，大家會更重視生活品質、家庭穩定與財務安全，政府與企業也將面臨更高的責任與信任考驗，誰能真正解決問題、建立信任，誰就更容易脫穎而出。

邱彥龍老師提醒，值得注意的是，6月30日至7月24日水星逆行，容易出現溝通誤解、資訊混亂、交通延誤、電子設備故障、合約反覆確認等情況，這段期間適合重新整理計畫、檢查文件及修正策略，不適合因市場情緒或未經證實的消息而倉促做出重大決定，凡事多確認比急著下判斷更重要。

邱彥龍老師指出，小暑期間以太陽、水星、木星、土星、火星能量最強，有利於上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、獅子、牡羊、雙子、處女等5星座的人，貴人會來自團隊、人脈、科技領域、長輩或舊合作對象，能幫助事業重新定位、資源再次整合，但逢水逆、海王星逆行，凡事不能只聽表面，別被假消息或情緒牽著走，穩住判斷，運勢就會慢慢打開。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師