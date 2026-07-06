沒補習也沒安親！「孩子暑假行程曝光」全網驚：根本玩不完

▲暑假沒補習的孩子，家長分享各種充實行程。（圖／記者姜國輝攝）



記者劉維榛／綜合報導

暑假一到，對家長來說根本是「鬼門開」。一名家長求問，好奇沒有補習、沒有安親班的小孩每天都在做什麼呢？文章引來大批家長分享暑假行程，像是安排畫畫、鋼琴、游泳、舞蹈課，或到圖書館、公園、博物館、動物園跑行程，也可讓孩子做手作、學做早午餐、做家事，並笑稱「無聊到極致就會自己想辦法！」

一名媽媽在threads發問，「暑假沒有補習、沒有安親的小孩，都在家做什麼？」短短一句話掀起熱烈討論，不少爸媽分享自家孩子的時間安排，認為不一定要把暑假塞滿課程，只要規劃得宜，也能過得充實又有趣。

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公園、圖書館、動物園連發！全家跑透透一個月不重複



其中一名家長直呼，這段時間剛好碰上文具展、童書展，平時則安排孩子自學電繪、線上英文，也固定上畫畫課、鋼琴課，完成暑假作業後，就會一起做早午餐，再自由活動，「無聊到極致的時候，會自己想辦法。」此外，孩子也會借平板到圖書館借電子書，玩黏土、畫畫消磨時間。也有人笑稱，全家幾乎天天往外跑，「公園、圖書館、博物館、動物園、海生館連發，應該可以撐一個月。」

手作控出列！黏土、鑽石貼畫、冰棒棍房子通通來



還有不少家長透露，其實沒有補習、上安親班的暑假，也能過得相當精彩，「白天寫評量，下午各種手作（黏土、鑽石貼畫、冰棒棍房子），或是充氣泳池、打羽毛球」、「每天游泳、圖書館、週末獨輪車、舞蹈課」、「寫功課、手作、做家事、看週刊、看電視、上跳舞課，下午去幼兒園接妹妹、去公園跑跑，接著就是一連串的玩樂、吵架時間，如果爸爸在就去游泳、安排看展、假日出去走走」。