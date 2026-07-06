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2年沒啪啪竟生子　人夫「炸綠」求償200萬...小王免賠理由曝

▲彰化一名人夫離婚5月後收到戶政通知，要為新生兒命名，才知對方婚內出軌。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

▲彰化一名人夫離婚5月後收到戶政通知，要為新生兒命名，才知對方婚內出軌。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子與妻子長達近2年未見，調解離婚後5個月，他竟接獲戶政事務所通知，有一名新生兒需由他辦理命名。驚覺遭婚內出軌，憤而向前妻及小王連帶求償200萬元精神慰撫金，法官認定人妻婚內產子，嚴重侵害配偶權，判賠20萬元；但小王辯稱在KTV「喝茫才發生一夜情」且不知她已婚，法官採信其說法，判決免賠。

人夫主張，他與人妻多年前結婚後感情不睦，妻子離家分居，兩人長達近2年毫無互動，直到離婚訴訟再次碰面，並於同年5月完成離婚登記。未料離婚後5個月，他竟收到戶政來函，要求為一名推定為他婚生子女的新生兒命名，於是推算受胎時間，顯見與小王有一腿並產子，使他精神痛苦萬分。

人妻雖坦承孩子非原告所有，但辯稱與小王僅在KTV因酒後不慎發生一次性行為，且離婚調解時她已懷孕4至5個月，外觀明顯，離婚調解筆錄中也寫明已拋棄因離婚事由所生非財產上損害賠償請求權，不得事後再求償。

小王則辯稱，他與人妻在某KTV相識，當時她是坐檯小姐，他一個月只去消費2至3次，純粹是客人與小姐關係，有次喝茫了「不小心」發生性行為，之後直到對方告知懷孕，他才知道她已婚，並無故意侵害他人配偶權。

法官審理後認定，人妻婚內出軌是事實，雖主張對方已拋棄請求權，但並未提及因婚外情侵害配偶權的損害賠償，現在育嬰留職停薪中，賠償20萬元為適當；且她在KTV工作、出入複雜，小王辯稱遭隱瞞尚非無據，免賠。

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