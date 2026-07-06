人妻新婚3月遭槍殺！竟是丈夫夥同「大13歲情婦」設局誘殺

記者吳美依／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）一名22歲女子失蹤後中彈身亡，竟是遭新婚3個月的丈夫誘騙至情婦家中殺害。這對狠心害命的不倫戀人一度畏罪潛逃，但目前已經落網。

新婚3月失蹤 出租套房遭槍殺

《新德里電視台》報導，受害者今年2月才舉行婚禮，5月21日卻突然音訊全無。她的母親苦尋女兒一整天無果，詢問女婿也得不到合理答覆，抱持滿滿的擔心與懷疑，於5月22日向警方報案。

警方立刻展開調查，當日就在古爾岡市（Gurugram）馬內薩爾（Manesar）一間出租套房內尋獲受害者遺體，並且很快確認死因為槍傷，案件隨即升級為謀殺案。

地下情藏不住 不倫情侶竟害命

根據調查，受害者的25歲丈夫安基特（Ankit）早就開始與38歲女子拉吉妮（Rajni Devi）秘密交往。安基特結婚後，2人為了繼續維持這段長達3年的地下情，竟合謀除掉正宮。

安基特將妻子誘騙至情婦租屋處後親手槍殺，隨即帶著拉吉妮私奔。他們首先抵達北阿坎德邦哈里德瓦爾（Haridwar），隨後越境潛入尼泊爾，直至6月30日返回印度，才在案發地點馬內薩爾落網。

警方指出，作案用的手槍早在犯案2個月前便從北方邦（Uttar Pradesh）購入，犯罪意圖明確。2名嫌犯目前均被法院裁定羈押，警方追查兇器及蒐證工作仍在進行中。