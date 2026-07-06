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巴威颱風路徑「百年占12.47%」　上次同類型為6年前哈格比

▲▼巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周四北轉後接近台灣。中央氣象署過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類，此次巴威屬於占比12.47%的第1類，其特性為北台灣降雨明顯，上一次類似路徑為2020年的哈格比颱風，1997年溫妮颱風也是類似路徑。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%；第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%。

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第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%；第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸於的特殊路徑，占4.07%。

▲▼前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。（圖／氣象署）

▲前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員賴欣國表示，巴威颱風明、後天將偏西至西北西到菲律賓東方海面，周四逐漸往西北轉，來到台灣東南方海面，周五到台灣東部至琉球南方海面，周六通過台灣北部海面，再往西北到中國大陸。

賴欣國指出，巴威目前預測路徑屬第1類「通過台灣北部海面向西或西北進行」，該路徑不算罕見，其特性為北台灣降雨相對明顯，且西半部雨勢將比東半部顯著，此次巴威的強度較強，且暴風半徑達350公里，北部地區要慎防較大雨勢。

他表示，上次同屬第1類路徑的颱風為2020年的中颱「哈格比」，1997年造成嚴重災情的強颱溫妮也是類似路徑，但每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。

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