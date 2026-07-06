傳積欠維護費！東吉島發電機故障限電　縣府：鄉公所未撥款給廠商

▲東吉停電，澎縣府4點說明。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖縣望安鄉東吉島傳出積欠發電機維護費，導致3部柴油發電機接連故障或異，對此，澎湖縣政府4日強調，縣府對離島民生用電經費均足額補助，本次事件實因望安鄉公所行政程序延宕，遲未撥款給廠商所致，並非縣府不給錢。

澎湖縣政府指出，針對望安鄉東吉發電機組維護經費引發之停電風波，縣府詳細說明四大關鍵事實如下：

經費年年足額補助，制度明確：

縣府每年均會在編列預算期間，主動函請望安鄉公所編列「發電機組維護費」及「年度用油虧損」。其中用油虧損每年固定補助1,550萬元，公所每年初即可一次領走；發電機維修費則由公所參考前兩年花費編列，並由縣府採全額補助。

實報實銷、額度用完可再加：

因維修費用具不確定性，歷年慣例皆由望安鄉公所先向縣府「匡列300萬元」額度，公所每月維修後，即可直接檢據向縣府請款核銷。如果300萬不夠用，公所只要隨時函報，縣府都會繼續支持匡列。

公所積欠廠商去年費用，與縣府撥款無關：

經調查，本次東吉發電機組事件，主因是望安鄉公所至今都還沒有把去年（114年）的工程款項撥給合約廠商。而今年（115年）第一階段已經修好的費用，公所同樣沒發給廠商。公所表示所謂「要等縣府撥款，公所才能給廠商錢」的說法，完全與事實不符。

公所申請資料未補件、今年款項至今未請領：

經縣府調查，去年廠商就做完的工作，望安鄉公所拖到今年4月才向縣府請款，且因送來的資料有缺失被依法退件後，公所便無下文、未再補件。至於今年度已經執行完畢的維修費，公所更是「至今連公文跟憑證都還沒送來」縣府請領。

縣府強調，離島居民的用電與生活權益至關重要，縣府對於相關預算一向全力支持。呼籲望安鄉公所應善盡管理職責，儘速釐清行政流程、補正資料並向縣府請款，以保障合作廠商權益，讓東吉民生用電維持穩定。