遭致癌油風暴波及　「泡麵土地公」中寮石龍宮下架回收相關產品

▲石龍宮下架、回收有疑慮的泡麵。（圖／翻攝「中寮石龍宮-泡麵土地公」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

中聯油脂近日傳出多達1300噸食用油品檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發社會高度關注，部分泡麵產品也陸續傳出受到影響；人氣旺盛的「泡麵土地公」中寮鄉石龍宮表示在得知相關訊息後，工作人員已第一時間盤點現場泡麵，並將涉及公告回收或有疑慮的泡麵，先行下架、集中回收。

位於雲林縣的味王公司大埤廠因採購福懋油脂問題油品、全數製成泡麵油包，該縣衛生局於7月3日前往廠區稽查，味王公司隨即發表聲明，公布包括原汁牛肉湯麵、紅燒牛肉湯麵、十三香麻辣拌麵、燻香素雞湯麵、金味王紅燒牛肉麵、素食麵、辣辣麻辣燙湯麵、辣辣海鮮湯麵等8品項泡麵，啟動回收及退貨機制，石龍宮也緊急將現場20多箱味王泡麵產品下架、集中回收。

廟方表示，不論是信眾捐贈或是廟方提供的泡麵，都以食品安全為優先考量、進行下架回收，也提醒前來參拜的信眾，若看到已集中回收的泡麵，切勿自行領取或食用，讓後續回收作業能確實完成。

石龍宮也已請相關泡麵廠商提供聲明，確認目前提供給廟方的泡麵，其食用油來源與批號是否符合安全規範，後續如主管機關或廠商公告有新的回收品項，廟方也會持續配合調整，守護每位信眾的飲食健康安全。