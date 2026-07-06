182位青年志工暑期返鄉服務弱勢　以行動為家鄉注入溫暖力量

▲今(115)年暑期返鄉服務正式啟動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵青年投入志願服務，展現新世代的活力與奉獻精神，新竹市政府今(6)日在市府大廳舉辦社團法人新竹市至愛服務協會「新竹市暑期青年返鄉服務志工隊」授證暨授旗儀式，由副市長林琨瀚代表市長高虹安出席，見證182位青年志工齊聲宣誓，並授旗宣告今(115)年暑期返鄉服務正式啟動，期勉青年以實際行動關懷弱勢、回饋家鄉。

新竹市長高虹安表示，感謝青年朋友選擇在暑假返鄉投入志願服務，以青春熱情陪伴弱勢孩童，用實際行動為家鄉注入溫暖與希望，也肯定至愛服務協會長年深耕公益，與市府攜手將愛與關懷送進社會每個角落。由協會主辦的「村野兒童夏令營」已邁入第36屆，不僅見證一代代青年志工薪火相傳，更持續將服務精神向下扎根，讓公益的影響力不斷延續。

副市長林琨瀚表示，市府持續鼓勵青年參與公共事務及志願服務，希望提供更多元的學習與實踐機會，讓青年在服務過程中累積經驗、發揮所長，也讓更多弱勢家庭及孩童獲得陪伴與照顧。「村野兒童夏令營」持續深耕地方，不僅照顧許多孩子，也培育一批又一批具備公益精神的青年人才，是新竹市珍貴的志願服務典範。

高虹安表示，今年返鄉青年志工中，連續返鄉服務4年以上者已有15人，其中擔任本屆營主任、就讀明新科技大學半導體工程與材料系的曾奎允，已連續7年投入返鄉服務。他分享，每年暑假返鄉陪伴孩子，早已成為自己最重要的年度目標，從隊員一路成長為幹部，再肩負營主任重任，不僅累積服務與領導經驗，也深刻體會到助人的成就感與幸福。

此外，連續6年參與、就讀靜宜大學中國文學系的副營主任林冠宇，以及連續5年參與、就讀元智大學工業工程與管理學系的副營主任黃靖佳也表示，返鄉服務不只是陪伴弱勢孩童，更讓他們在籌備營隊的過程中找到自我價值與成長方向，收穫遠遠超過付出，是人生中最珍貴的經歷。

至愛服務協會理事長林信慧指出，每年申請加入返鄉服務志工隊的青年皆超過200人，今年共錄取182位優秀青年志工，暑假期間將陪伴112位社區弱勢孩童，透過多元課程與團體活動，帶給孩子們充實且富有意義的暑假回憶。

高虹安表示，青年志工的投入是城市持續向前的重要力量，也是促進社會共融的重要基石。未來將持續挹注資源、深化公私協力，支持更多青年返鄉投入公益服務，攜手打造充滿溫暖、共融共好的幸福新竹。