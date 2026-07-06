巴威暴風圈周五下半天觸陸　北台灣豪雨下到發紫

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續增強，周四北轉後，將逐漸接近台灣東部海面，周五全台有雨，北台灣有豪雨等級以上降雨。中央氣象署預計周四下半天發布海上颱風警報，周五清晨發布陸上颱風警報，其暴風圈最快周五下半天觸陸。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後天各地晴到多雲，午後留意雷陣雨，巴威颱風預計周四來到東南部海面，環境轉為北風，北台灣降雨機率增加。周五、周六距離台灣最近，各地都有降雨機率，局部有豪雨等級以上降雨。下周日、周一颱風遠離，各地仍有降雨機率。

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賴欣國指出，太平洋至台灣附近仍為太平洋高壓勢力範圍，巴威颱風目前在鵝鑾鼻東南東方2600多公里，過去6小時略為增強，暴風圈擴大為350公里，明、後天將偏西至西北西到菲律賓東方海面，周四逐漸往西北轉，來到台灣東南方海面，周五到台灣東部至琉球南方海面，周六通過台灣北部海面，再往西北到中國大陸。

賴欣國表示，巴威預計周三前仍會維持強烈颱風強度，周四北轉過程中環境不利於發展，強度可能減弱，將以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，由於其環流較大，周三基隆北海岸、東半部及恆春就會有長浪出現，隨著其逐漸北上，周四馬祖也會有長浪發生。

他表示，隨著巴威颱風接近，氣象署預計周四下半天發布海上颱風警報，周五清晨前後發布陸上颱風警報，其暴風圈最快周五下半天觸陸，但登陸機會仍偏低。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他指出，明、後天各地晴到多雲，午後留意雷陣雨。周四颱風到達菲律賓東方海面，桃園以北、宜蘭開始有局部降雨，南部地區及各山區也有午後雷陣雨。周五颱風接近，全台有雨，西半部及宜蘭有局部大雨或豪雨，尤其北部山區有豪雨等級以上降雨。下周日颱風遠離，雨勢趨緩，但各地仍有降雨機率。

溫度方面，賴欣國指出，明天至周四西半部高溫約35度，東半部32至33度，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度機率。周五、周六降雨影響，高溫就會略為下降。