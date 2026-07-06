超前部署、預先整備　新北市辦防災講習強化跨機關應變機制

▲新北市府邀請銘傳大學教授王价巨辦理講習 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

為提升防救災應變能力，強化跨機關協調機制，新北市政府6日在災害應變中心舉辦今年度第3場「115年颱洪教育訓練與防災專題講習」，邀請銘傳大學教授王价巨主講災害應變及風險管理實務，並由市府30個局處及29個區公所共同參與，希望透過系統化訓練，提升災害應變中心運作效能及整體防災韌性。

新北市消防局表示，近年受全球氣候變遷影響，極端天氣及複合型災害發生頻率增加，市府持續精進災害應變中心功能分組運作，並與國立台灣大學氣候天氣災害研究中心合作辦理系列教育訓練，協助各單位熟悉災害應變流程，強化跨機關橫向聯繫與協調能力，打造更完善的防災應變體系。

此次講習以「災害防救演習規劃與評估計畫（HSEEP）」為主軸，王价巨分享災害應變中心功能分組實務運作經驗，並說明如何透過災害風險評估、減災整備、桌上兵棋推演（TTX）及災害情境設計等方式，建立更貼近實際災害情境的演練模式，藉此驗證現有應變機制，提升各單位災時協調及應變能力。

王价巨指出，防災演習不應流於形式，而是透過情境模擬，檢視各項防救災計畫是否符合實際需求，找出跨機關合作可能面臨的問題，作為後續精進防災工作的依據。

新北市消防局長兼災害防救辦公室副主任陳崇岳表示，防救災工作必須秉持「超前部署、預先整備、跨域合作」理念，透過教育訓練及實務推演，不斷檢討各項防災計畫與應變機制，提升市府團隊面對各類災害的應變能力。

陳崇岳表示，未來市府將持續辦理防災專業訓練，強化災害應變中心功能分組運作及跨機關合作機制，全面提升城市防災韌性，為市民打造更安全、安心的生活環境。