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8成民意支持鞭刑！學者許福生：政府不能只談人權、應回應治安焦慮

▲▼針對八成民意支持鞭刑，警大教授許福生投書媒體表示，政府不能只談人權，更應回應人民對重大犯罪頻傳、司法量刑與執行未符期待，及公平正義失衡的深層焦慮。（圖／民眾提供）

▲針對八成民意支持鞭刑，警大教授許福生投書媒體表示，政府不能只談人權，更應回應人民對重大犯罪頻傳、司法量刑與執行未符期待，及公平正義失衡的深層焦慮。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／台北報導

立法院近日將「鞭刑公投」相關提案逕付二讀，引發社會高度關注。針對台灣民間反詐騙協會民調顯示，逾八成民眾支持針對重大詐欺、性侵、虐童等重大犯罪引進鞭刑，中央警察大學警察政策研究所所長許福生投書媒體指出，這樣的民意不應被簡化為民粹或情緒宣洩，而是反映人民對重大犯罪頻傳、司法量刑與執行未符期待，以及公平正義失衡的深層焦慮。

許福生認為，民眾支持鞭刑，真正要求未必只是刑罰形式本身，而是期待政府建立足以有效嚇阻重大犯罪、讓犯罪者付出相當代價，並讓被害人感受到正義的刑事制度。他提到，曾與一名因跨國販毒在新加坡服刑近十年、兩度接受司法鞭刑的受刑人深談。對方坦言，鞭刑令人畏懼的不只是肉體劇痛，更是等待行刑時未知的恐懼與心理壓力，也因此重新反省自己販毒對無數家庭造成的傷害。不過許福生強調，個人經驗可以提供社會反思，卻不能直接成為制定刑事政策的唯一依據。

許福生表示，犯罪學研究長期指出，真正影響犯罪決策的關鍵，往往不是刑罰有多重，而是犯罪者是否相信自己一定會被查獲、一定會受到制裁。因此，刑罰執行的迅速性與確定性，通常比單純提高刑罰嚴厲程度更具預防效果。他也提醒，若偵查效率不足、犯罪所得難以追回、審判程序曠日廢時，即使增設鞭刑，也未必能有效降低犯罪。政府更應提升科技偵查能力、強化跨境合作、有效攔阻詐欺金流，並提高重大犯罪查緝與定罪效率，讓犯罪者相信法網難逃。

許福生說，民主法治國家不能忽視鞭刑涉及的人權與合憲性問題；但政府也不能只以「人權」為由，迴避超過八成民意所反映的治安焦慮。面對鞭刑爭議，政府應檢討重大犯罪假釋制度、提高重大暴力犯罪最低服刑比例、加重累犯刑責、徹底沒收犯罪所得，並同步強化矯正與復歸制度。

許福生強調，受鞭刑者的故事提醒大家，刑罰或許能帶來刻骨銘心的震撼，但能降低犯罪的不只是刑罰，而是更有效的刑事司法制度。面對鞭刑爭議，政府既不能漠視人民追求公平正義的期待，也不能忽略民主法治對人權保障的堅持；唯有在人權、司法公信與社會安全間取得平衡，提出更有效且符合民主法治精神的改革，才是真正回應民意之道。

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