　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

2026奇美音樂節致敬布拉姆斯　13把典藏名琴齊聚再現德奧浪漫歲月

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將自9月5日起在台南奇美博物館登場，並規劃至高雄衛武營國家藝術文化中心演出壓軸場，全系列節目包含1場專題演講與5場音樂會，搭配13把奇美典藏名琴，從多重角度帶領樂迷走進布拉姆斯與德奧浪漫樂派的黃金歲月。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇美博物館指出，今年音樂節聚焦浪漫樂派巨擘約翰尼斯．布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）。布拉姆斯承襲貝多芬的嚴謹精神，在古典形式與浪漫情感之間開展出深邃樂音；本屆曲目除呈現其不同時期代表作，也串聯舒伯特、李斯特、華格納、羅伯特．舒曼、克拉拉．舒曼與德弗札克等作曲家作品，映照19世紀德奧音樂脈絡。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

本次音樂節再度邀請倫敦國王學院音樂學博士、知名作家與製作人焦元溥擔任策劃及導聆，節目涵蓋專題演講、器樂獨奏會、室內樂與交響音樂會，內容豐富度為歷屆之最。全系列音樂會並精選13把奇美典藏名琴，包含史特拉底瓦里、瓜達尼尼及德奧製琴系統重要作品，讓珍稀名琴在當代重現德奧浪漫樂音。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

首場活動9月5日為專題演講「回頭看才能向前行：簡談布拉姆斯的音樂與人生」，由焦元溥主講，帶領觀眾認識布拉姆斯的重要作品、音樂特色與人生歷程。9月12日鋼琴獨奏會「東西相望而南轅北轍：布拉姆斯、李斯特與華格納的音樂世界」，由第21屆英國里茲國際鋼琴大賽第四獎暨皇家利物浦愛樂協會獎得主張凱閔演出，呈現布拉姆斯內省音色，以及李斯特、華格納炫麗而高難度的鋼琴世界。

9月19日小提琴獨奏會「優雅內省的奔放高歌：德國小提琴奏鳴曲經典」，邀請小提琴家薛志璋與鋼琴家汪奕聞合作，並選用史特拉底瓦里1713年黃金時期名琴「維爾特」演奏，曲目包含布拉姆斯致贈摯友姚阿幸的《F-A-E奏鳴曲》選曲，以及D小調第三號小提琴奏鳴曲等作品。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

10月3日「抒情雋永的低吟魔法：德奧大提琴奏鳴曲經典」由大提琴家潘怡慈與鋼琴家徐嘉琪攜手演出，將以史特拉底瓦里名琴「鮑爾」詮釋舒伯特《琶音琴》奏鳴曲、布拉姆斯F大調第二號大提琴奏鳴曲，並加入德弗札克與拉赫曼尼諾夫作品，呈現不同浪漫色彩。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

10月17日室內樂音樂會「百煉鋼與繞指柔：克拉拉、舒曼與布拉姆斯的內心話」，將同場呈現克拉拉G小調鋼琴三重奏、舒曼降E大調鋼琴四重奏，以及布拉姆斯C小調第三號鋼琴四重奏。演出由NSO代理首席鄧皓敦、中提琴首席黃瑞儀、前大提琴首席上地彩門與鋼琴家王佩瑤共同擔綱，並安排亞洲唯一瓜達尼尼大、中、小提琴同台演出。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

壓軸場11月14日「山光水色，雨暴風狂：布拉姆斯與德弗札克的名曲盛宴」將於衛武營國家藝術文化中心登場。上半場由國際鋼琴家劉孟捷演出布拉姆斯D小調第一號鋼琴協奏曲；下半場則由法國土倫歌劇院音樂總監維克多利安．范努斯敦（Victorien Vanoosten）指揮國立台灣交響樂團，詮釋德弗札克G大調第八號交響曲，樂團首席群也將使用德奧大師史戴納等人的8把重要名琴登台。

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館表示，2026奇美音樂節即日起早鳥啟售，全面推出8折優惠，演出地點包含台南奇美博物館奇美廳與高雄衛武營國家藝術文化中心，票價300元至2400元不等。凡單筆購買3場音樂會套票，限900元至2400元區間，除可獲限量專題演講入場券外，亦贈送《埃及之王》特展票券1張，數量有限、贈完為止。售票詳情可至奇美博物館官網查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

巴威撲沖繩恐「吹倒房屋」　日本教授警告風災重演：極度危險颱風

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

奇美提琴音樂饗宴登場瓜奈里家族11把絕世名琴震撼獻聲

奇美提琴音樂饗宴登場瓜奈里家族11把絕世名琴震撼獻聲

奇美博物館「提琴音樂饗宴」系列，繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番登場後，2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的「瓜奈里家族」為主題，集結11把傳世名琴同臺演出，其中更包括耶穌．瓜奈里生涯最後遺作〈奧雷．布爾〉，堪稱史上最強陣容。

9把傳奇名琴＋亞洲最大管風琴奇美音樂節10/25震撼登場

9把傳奇名琴＋亞洲最大管風琴奇美音樂節10/25震撼登場

奇美音樂節12把名琴、亞洲最大管風琴共譜百年法式浪漫

奇美音樂節12把名琴、亞洲最大管風琴共譜百年法式浪漫

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音北中南同步登場

奇美提琴饗宴史特拉底瓦里傳奇之音北中南同步登場

奇美提琴饗宴3/23台北復刻登場

奇美提琴饗宴3/23台北復刻登場

關鍵字：

奇美音樂節布拉姆斯名琴浪漫歲月

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面