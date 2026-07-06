2026奇美音樂節致敬布拉姆斯　13把典藏名琴齊聚再現德奧浪漫歲月

▲2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將以13把奇美典藏名琴再現德奧浪漫樂音。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026奇美音樂節以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，將自9月5日起在台南奇美博物館登場，並規劃至高雄衛武營國家藝術文化中心演出壓軸場，全系列節目包含1場專題演講與5場音樂會，搭配13把奇美典藏名琴，從多重角度帶領樂迷走進布拉姆斯與德奧浪漫樂派的黃金歲月。

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奇美博物館指出，今年音樂節聚焦浪漫樂派巨擘約翰尼斯．布拉姆斯（Johannes Brahms, 1833-1897）。布拉姆斯承襲貝多芬的嚴謹精神，在古典形式與浪漫情感之間開展出深邃樂音；本屆曲目除呈現其不同時期代表作，也串聯舒伯特、李斯特、華格納、羅伯特．舒曼、克拉拉．舒曼與德弗札克等作曲家作品，映照19世紀德奧音樂脈絡。

本次音樂節再度邀請倫敦國王學院音樂學博士、知名作家與製作人焦元溥擔任策劃及導聆，節目涵蓋專題演講、器樂獨奏會、室內樂與交響音樂會，內容豐富度為歷屆之最。全系列音樂會並精選13把奇美典藏名琴，包含史特拉底瓦里、瓜達尼尼及德奧製琴系統重要作品，讓珍稀名琴在當代重現德奧浪漫樂音。

首場活動9月5日為專題演講「回頭看才能向前行：簡談布拉姆斯的音樂與人生」，由焦元溥主講，帶領觀眾認識布拉姆斯的重要作品、音樂特色與人生歷程。9月12日鋼琴獨奏會「東西相望而南轅北轍：布拉姆斯、李斯特與華格納的音樂世界」，由第21屆英國里茲國際鋼琴大賽第四獎暨皇家利物浦愛樂協會獎得主張凱閔演出，呈現布拉姆斯內省音色，以及李斯特、華格納炫麗而高難度的鋼琴世界。

9月19日小提琴獨奏會「優雅內省的奔放高歌：德國小提琴奏鳴曲經典」，邀請小提琴家薛志璋與鋼琴家汪奕聞合作，並選用史特拉底瓦里1713年黃金時期名琴「維爾特」演奏，曲目包含布拉姆斯致贈摯友姚阿幸的《F-A-E奏鳴曲》選曲，以及D小調第三號小提琴奏鳴曲等作品。

10月3日「抒情雋永的低吟魔法：德奧大提琴奏鳴曲經典」由大提琴家潘怡慈與鋼琴家徐嘉琪攜手演出，將以史特拉底瓦里名琴「鮑爾」詮釋舒伯特《琶音琴》奏鳴曲、布拉姆斯F大調第二號大提琴奏鳴曲，並加入德弗札克與拉赫曼尼諾夫作品，呈現不同浪漫色彩。

10月17日室內樂音樂會「百煉鋼與繞指柔：克拉拉、舒曼與布拉姆斯的內心話」，將同場呈現克拉拉G小調鋼琴三重奏、舒曼降E大調鋼琴四重奏，以及布拉姆斯C小調第三號鋼琴四重奏。演出由NSO代理首席鄧皓敦、中提琴首席黃瑞儀、前大提琴首席上地彩門與鋼琴家王佩瑤共同擔綱，並安排亞洲唯一瓜達尼尼大、中、小提琴同台演出。

壓軸場11月14日「山光水色，雨暴風狂：布拉姆斯與德弗札克的名曲盛宴」將於衛武營國家藝術文化中心登場。上半場由國際鋼琴家劉孟捷演出布拉姆斯D小調第一號鋼琴協奏曲；下半場則由法國土倫歌劇院音樂總監維克多利安．范努斯敦（Victorien Vanoosten）指揮國立台灣交響樂團，詮釋德弗札克G大調第八號交響曲，樂團首席群也將使用德奧大師史戴納等人的8把重要名琴登台。

奇美博物館表示，2026奇美音樂節即日起早鳥啟售，全面推出8折優惠，演出地點包含台南奇美博物館奇美廳與高雄衛武營國家藝術文化中心，票價300元至2400元不等。凡單筆購買3場音樂會套票，限900元至2400元區間，除可獲限量專題演講入場券外，亦贈送《埃及之王》特展票券1張，數量有限、贈完為止。售票詳情可至奇美博物館官網查詢。