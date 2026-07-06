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試射潛射戰略飛彈　陸外交部：有關國家不要「過度解讀」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中共海軍1艘戰略核潛艇今（6）日12時許向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並準確落入預定海域。此舉引發日、紐、澳多國關切及譴責，大陸外交部下午回應稱，有關的發射活動始終保持安全規範和專業操作，「希望有關國家不要過度解讀」。

對於本次試射，日本政府表示事前已接獲通知，但針對共軍日益頻繁的軍事活動表達嚴重關切，並強烈要求中方重新考量相關演訓安排，避免威脅周邊國家安全。澳洲與紐西蘭也迅速回應，譴責中方對區域穩定構成威脅。

大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會，潛射戰略飛彈試射成為關注焦點。毛寧表示，中方已經發布了消息，具體的情況建議向主管部門了解。「我可以告訴你的是，這是中方年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。」

於外媒持續追問之下，毛寧再重申，「具體問題你可以向主管部門進一步了解，我可以告訴你的是，這是一次例行性的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標，事先已經向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例。」

毛寧最後強調，「有關的發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。」

▼中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

▲▼中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

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