噴農藥結怨爆衝突！屏東婦遭毆腦震盪+腰椎骨折　狠男判賠28萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一對相鄰農地農民因農藥噴灑問題積怨已久，去年爆發肢體衝突，何姓婦人遭蔡姓男子毆打，造成輕微腦震盪、腰椎第四節壓迫性骨折及全身多處擦挫傷。刑事部分蔡男已依傷害罪判拘役40日確定；民事部分，屏東地院審理後認定蔡男應負侵權責任，判賠醫療、看護、勞動損失及精神慰撫金共28萬8012元，可上訴。

判決書指出，何姓婦人主張與蔡姓男子因農藥噴灑問題長期結怨，2024年2月21日上午雙方在蔡男住處外爆發衝突，她遭對方徒手毆打、拖下機車並踹踢，造成頭部外傷、輕微腦震盪、腰椎第四節壓迫性骨折及臉部、胸部、下背等多處挫擦傷，因傷勢住院治療並休養，支出醫療費、看護費及僱工協助農作等費用，也承受極大精神痛苦，請求蔡男賠償共50萬9455元。

蔡男則指，是何婦先動手毆打他，他只是揮手自衛，僅造成對方眼皮附近受傷，其餘傷勢與自己無關，尤其腰椎骨折屬舊傷，且何婦本來就有聘請工人協助農作，相關費用不應由他負擔。

法院審理指出，蔡男母親及蔡男於刑案警詢時均證稱，雙方確實因農藥噴灑問題發生爭執並爆發肢體衝突，而何婦在衝突後立即送醫，診斷為頭部外傷、輕微腦震盪、腰椎第四節壓迫性骨折及多處挫擦傷。醫院函覆也證實，腰椎骨折屬外力造成，且健保就醫紀錄顯示何婦事發前並無腰椎疾病就醫紀錄，因此認定相關傷勢均與蔡男傷害行為具有因果關係。

法官審酌後，認定何婦可請求醫療費1萬8855元、看護費5萬4600元、勞動能力損失6萬4557元，以及精神慰撫金15萬元，合計28萬8012元；至於請求僱工費用及部分慰撫金等超出部分，因舉證不足或金額過高，不予准許。而蔡男先前已因本案傷害犯行，遭判處拘役40日確定。