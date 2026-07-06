委內瑞拉強震奪3000命！12歲女活埋32小時　靠番茄醬撐到獲救

▲12歲女童法比安娜活埋32小時獲救。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉6月發生規模7.2與7.5的雙強震，至今奪走3342條人命，另有數萬人下落不明。北部拉瓜伊拉州一棟10層大樓瞬間崩塌，12歲女童法比安娜被活埋在瓦礫堆中，歷經長達32小時的煎熬後終於獲救，與絕望的母親相擁。

百年強震來襲 大樓瞬間倒塌

BBC報導，6月24日這天，委內瑞拉在數秒內連續發生兩起強震，法比安娜（Fabiana）當時正在家中，先是跑進廚房抓著流理台穩住身體，但卻見周圍牆壁開始崩塌，整個人被震倒在地，「我那一刻心想：『我要死了，我活不了了，沒有人會來救我』。」

▲地震發生當下，法比安娜就在家中。（圖／路透）

地震來襲的那時，法比安娜母親卡莉娜（Karina Blanco）立刻開車趕回家，但卻不敢相信自己的眼睛，因為「我看到一棟建築，接著是一片空缺，就是原本我家大樓的位置，然後才是另外一棟建築」，情緒瞬間崩潰。

活埋瓦礫堆32小時

在倒塌建築底下，法比安娜的周圍一片寂靜，仰躺著，四處全是瓦礫，天花板幾乎快要貼到她的臉。過了一會兒，樓上鄰居家的護理人員開始呼喊，並告訴法比安娜要保持冷靜。

▲法比安娜在瓦礫堆中仰躺著，天花板幾乎快要貼到她的臉。（圖／路透）

受困初期，法比安娜靠著吃番茄醬與碎起司保持清醒，甚至在沒有訊號的手機裡錄下求救影片。她在影片中說，「公寓Ritamar Palace，剛剛發生地震，有很多瓦礫掉下來。這裡沒有光，也沒有人來救我們。我獨自一人，很多鄰居也被困住，我們需要幫助」。

不放棄 點亮生機

志工持續呼喊，終於聽到法比安娜的回應，隨後前來的救援隊挑燈夜戰，鑿出一個足夠大的洞，終於看見法比安娜。法比安娜事後表示，「被困那麼久，我看到他們時很開心，知道自己要獲救了」。

▲法比安娜左腳骨折與擦傷，但除此之外並無其他傷勢，幸運活下來。（圖／路透）

直到地震發生32小時後，救援團隊終於挖出一條通道，救出法比安娜，她在救難人員攙扶下走出瓦礫，倒進母親懷裡，「當我出來時，我看到家人，也看到整棟大樓完全倒塌，感覺很不真實，就像在看電視劇一樣」。

在這棟倒塌大樓近50名住戶之中，只有3人倖存，街道上到處都是倒塌的房子。法比安娜左腳骨折與擦傷，但除此之外並無其他傷勢，如今與祖母住在一起，「一開始我很害怕躺下，尤其是仰躺，因為會想起被困在瓦礫裡的那段時間」。