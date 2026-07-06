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金門港旅客暴力鬧櫃檯案起訴　港務處擬列拒載黑名單

▲▼金門縣港務處研擬將啟動黑名單拒載機制。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門縣港務處研擬將啟動黑名單拒載機制。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

今年3月金門港旅運中心通關櫃檯發生旅客暴力滋事、毀損公物事件，福建金門地方檢察署已偵查終結，依相關罪嫌起訴涉案林姓男子，並建請法院從重量刑。金門縣港務處表示，將函請交通部航港局研議，將涉案男子納入拒載黑名單，以維護港區安全與通關秩序。

港務處指出，金門港旅運中心是國家邊境管制的重要據點，也是旅客進出金門的重要門戶，第一線執勤人員依法執行職務，其公務尊嚴不容挑戰。此次地檢署依法偵辦並提起公訴，也展現維護法治、公權力及通關安全的堅定立場，對堅守崗位的第一線同仁具有鼓舞作用。

為避免類似事件再次發生，港務處表示，將依權責函報交通部航港局研議相關安全管制措施，規劃將涉案林姓男子列入拒載黑名單，以降低港區及船舶營運風險，保障旅客與工作人員安全。▲▼金門縣港務處研擬將啟動黑名單拒載機制。（圖／記者鄭逢時攝）

港務處強調，維護第一線人員的人身安全與工作環境是重要責任，絕不容許任何人以暴力、脅迫、辱罵等違法方式干擾公務、破壞公共設施或影響通關秩序，對於相關違法行為將採取零容忍態度，依法究辦。

港務處也呼籲，金門小三通航線肩負兩岸人員往來的重要功能，旅客若因突發狀況影響通關或行程，應透過理性溝通及合法申訴管道反映意見，切勿以違法方式處理。未來旅運中心也將持續與駐港警察及CIQS等單位合作，共同維護港區秩序與旅客通行安全，守護國門形象及旅客權益。

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