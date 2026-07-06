開了省電費？冷氣26度「沒開電扇」被家人唸　台電答案曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

夏天一到，很多人家中冷氣一開就是一整天。就有網友好奇求問，冷氣同樣設定26度時，一個有開電風扇、一個沒有開電風扇，到底哪一種電費會比較貴？並解釋他會問的原因，是因為家人看到他開冷氣沒開電扇，所以想問到底有什麼差，貼文引發討論。

原PO在Threads發文求問，「我好奇，冷氣26度，一個是有開電風扇，一個是沒開，電費哪一個會比較貴？」並在留言處補充，自己會問出這個問題，是因為家人看到他開冷氣但沒開電風扇，結果就稍微被唸了一下，「我就好奇有開跟沒開到底有什麼差？」

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貼文一出，就有人表示，「沒開電扇的比較貴，因為冷房不均，溫度下降慢，壓縮機就會延長運轉。」「電扇是加速空氣流動，冷氣是降溫，如果沒開電扇覺得熱，所以溫度調更低，那電費可能比有電扇的多。」「我家3台冷氣，都是加配一台電風扇在幫忙循環室內溫度，冷得快又省電。」

搭配電扇「提高冷房效果」

事實上，台電過去指出，冷氣溫度每調高1度可省電6％，因此建議將冷氣風量調為自動模式，再開電風扇或循環扇，不僅有助室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「設定26到28度並搭配電扇就會很涼。」

如果想要冷房快一點，循環扇放置的位置很關鍵，需放在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

另外，民眾開冷氣之前也可以開窗戶散熱，因為家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍。