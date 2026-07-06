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颱風梅莎帶給廣西暴雨　南寧六藍水庫驚現50公尺潰口

▲▼7月6日，橫州市六藍水庫出現潰口（圖／翻攝錢江晚報）

▲南寧橫州市六藍水庫出現潰口。（圖／翻攝錢江晚報）

記者陳冠宇／綜合報導

颱風梅莎（Maysak，大陸命名「美莎克」）3日登陸海南之後，今（6）日早晨已減弱為熱帶低壓，早晨5點鐘中心位於廣西省柳州市境內。過去幾天，南寧市出現大暴雨，部分江河水位迅速上漲，目前，橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口情況，賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。其中，六藍水庫出現50公尺潰口，當地居民緊急撤離。

中新社報導，受「美莎克」減弱後的低壓環流和西南季風共同影響，6日至7日華南及江南西部、江漢、江淮、黃淮等地有強降雨天氣，部分地區累計雨量大，強降雨或持續降雨可能引發山洪、滑坡、泥石流等災害。

「美莎克」連日帶來暴雨，澎湃新聞報導，7月6日上午，橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口情況，賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。11時30分，南寧市應急管理委員會將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。當地已展開緊急救援、災情排查、群眾轉移安置等工作。

▼六藍水庫出現約50公尺潰口。（圖／翻攝錢江晚報）

▲▼7月6日，橫州市六藍水庫出現潰口（圖／翻攝錢江晚報）

紅星新聞指出，7月6日凌晨，六藍水庫服務站發布洩洪預警緊急通知，當天早上6時，全開洩洪閘進行洩洪。一名六藍水庫下游居民說，昨天晚上他們收到水庫洩洪預警通知，早上醒來家裡已經進水到一樓，一樓所有家具、物品都被淹沒，最高的地方已經淹到二樓；上午九時許，所有群眾立即往上游高處的山上就近轉移。

緊鄰六藍水庫的獨田村村民介紹，約上午10時20分左右，水庫東壩頭和近電站壩段出現潰口，長約50公尺左右。大量洪水向下游傾瀉，獨田村的村民在接獲通知後已轉移至高地臨時安置，因道路被洪水阻斷，人員暫時無法向外撤離，通信信號也斷斷續續。

六藍水庫工作人員介紹，從庫區樓上觀測，壩體共形成兩處主要潰口，整體垮塌長度約50公尺，一處位於東壩頭，壩體外坡第二層已完全垮塌，大量洪水順著潰口流下；靠近電站的左側壩段同樣出現坍塌，該處下洩水量相對較小。

▼六藍水庫潰口。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼南寧六藍水庫驚現50公尺潰口。（圖／翻攝紅星新聞）

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