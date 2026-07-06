快訊／全中招！致癌油流入中女中、明道　台中新增28校名單曝

▲台中市食安處公布新一波致癌油流向的學校名單。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標，台中市政府再公布28所學校及1所實驗教育學校曾使用過致癌油，當中包括台中女中、居仁國中、東大附中、衛道中學、東大附中、華盛頓高中以及明道高中、今日蒙特利梭實驗教育機構、洛克威爾藝術實驗教育學校，還有多所國小都入列。

食安處表示，市府持續辦理末端販售通路及使用場所稽查，確認問題油品均已完成下架，並同步掌握各類機構停用情形，落實源頭管理、流向追蹤及末端把關。目前食安處與經發局已累計查核公有市場、民有市場、夜市及賣場等618家次，如發現問題油品均立即要求下架更油，並持續追蹤流向及回收情形，同時輔導業者張貼安心公告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育局指出，目前累計受影響共計4家團膳業者、供應67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構。（圖／台中市衛生局提供）



教育局指出，目前累計受影響共計4家團膳業者、供應67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構，教育局已完成4家受影響團膳業者及25家幼兒園查核，確認所有受影響批號油品均已全數下架停止使用，後續將持續追蹤並加強稽查，確保校園午餐供餐安全。