巴威暴風侵襲率「5縣市破7成」　基隆75%最高

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續增強長胖，周四逐漸北轉，周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、宜蘭已達7成，其中以基隆市75%機率最高。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市75%首當其衝，宜蘭縣及台北市也有73%、新北市72%、桃園市70%，另外，新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣及連江縣也有超過60%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，當颱風逐漸靠近時，通常機率值會逐漸增高，颱風造成的風雨程度也會增強，但受到颱風不對稱結構及地形影響，各地出現風雨的程度會有不同。

▲巴威颱風「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天下午2時的中心位置在北緯14.9度，東經144.0度，以每小時27公里速度，向西北西進行，移動過程略為加速，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，較過去6小時也略有擴大。

氣象署指出，今天是巴威颱風強度最強時間點，北轉後就會逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，由於暴風半徑達350公里，將帶來較明顯風雨。

氣象署表示，巴威颱風周四白天北轉後，就有機會發布海上颱風警報，由於其環流廣闊，不排除周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報，周五、周六全台都有明顯雨勢，北部及宜蘭要留意豪雨以上等級降雨。