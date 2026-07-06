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辦手機門號要「刷臉」！南韓祭超嚴打詐新制　上路首日亂象多

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲ 在南韓開通手機門號須經過嚴格身分認證。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓手機申辦新制6日正式上路，民眾辦理新門號或攜碼轉移時不僅須出示身分證，還須通過人臉辨識等多重身分驗證，否則將無法成功開通。這項政策由科學技術情報通信部主導，旨在改善日益猖獗的人頭門號與電話詐騙問題。

綜合《韓聯社》等韓媒，6日起3大電信商及虛擬電信業者旗下所有實體門市與線上管道皆須對新用戶加設額外驗證，申請人可在3種方法中擇一，包括現場「刷臉」進行人臉辨識、使用行政安全部核發的行動數位身分證或出示當日申辦的戶籍謄本。單純換機者則不在此限，因不涉及門號所有權轉移。

但新制首日亂象頻傳，首爾新道林某通訊行業者透露，因身分驗證系統頻繁跳出錯誤訊息，用戶須以手機掃描QR碼後使用行動身分證APP，或使用實名認證應用程式PASS完成臉部辨識，SK電信與LG U+也尚未完成後端系統串接。至於遺失或損壞手機的民眾該如何完成實名認證，當局目前也尚無明確指引。

南韓政府則坦承，政策上路初期難免出現陣痛，強調後續將引進更多元的認證方式，並預計於今年下半年完成戶籍謄本即時查驗系統的法規與技術整備；此外已對涉及非法冒名開通門號的Youngjin Telecom、Chingu I&C、Hanpass International等業者祭出停業處分，並對Onse Telelink啟動撤照程序。

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關鍵字：

南韓政策手機申辦人臉辨識防詐騙身分認證

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