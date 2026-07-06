泰山、福壽、福懋油品急撤　彰化已攔截近11公噸致癌油

▲彰化縣衛生局公布最新問題油品回收數據。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中中聯油脂公司「大豆沙拉油」檢出致癌物苯駢芘超標風暴持續延燒，彰化縣衛生局今（6）日公布最新回收統計數據，截至中午為止，泰山企業問題油品已全面下架，包含庫存共6種油品，合計總量約10.99公噸。此外，縣內福壽及福懋公司下架回收量共計150公斤，衛生局將持續監督下架回收作業，確保問題產品不再流入市面。

衛生局表示，食藥署已針對此事件採取分層風險管理措施，要求使用受影響大豆沙拉油製成的原型油品（如調和油），以及使用含量達20%以上之加工製品，應於7月6日24時前完成預防性下架；其他相關產品雖無須下架，亦應於期限前自主揭露產品資訊，以維護民眾知的權利。

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▲彰化縣衛生局前往稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局指出，根據泰山企業截至7月6日中午的回報統計，此次納入回收的品項涵蓋沙拉油(沙拉油、環保鐵桶沙拉油、泰山不飽和大豆沙拉油)共5584kg、調和油(金酥炸耐炸油、歐式果實精華調和油)共1381kg、另外庫存4024kg的歐式果實精華調和油，合計整體處理總量為10,989公斤（約10.99公噸）。

彰化縣衛生局表示，泰山公司涉案產品已於7月2日全面啟動預防性下架回收，已同步兵分多路前往縣內大賣場、連鎖超市、油品盤商及餐飲業等場所進行稽查，目前已完成156家業者查核。衛生局強調，將持續追蹤各業者下架回收情形，並嚴格把關食品安全，呼籲業者應配合辦理回收作業，若未依規定完成下架，將依《食品安全衛生管理法》處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。