不要浪費幾10億公投！林智群喊直接修法：貪污犯一律鞭刑

▲立法委員洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨立委洪孟楷領銜提的「鞭刑公投」案3日在立法院會上，以贊成票52張勝過反對票49張，成功逕付二讀。律師林智群近日則發文表示，他支持貪污犯一律鞭刑，這種事情不用浪費10幾億辦公投。貼文曝光後，也引起網友討論。

「鞭刑公投」逕付二讀

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鞭刑公投主文：「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」是否有當。該案獲得國民黨團52位立委（包括無黨籍立委高金素梅）全數連署。

此次民眾黨立委雖在議場，卻未投票。對於鞭刑議題，民眾黨立委許忠信先前提出5項疑慮，包含鞭刑容易過當、受刑人上訴國家訴訟會增加、健保負擔增加、體罰與學校教育相違，且公投要花費11億，這是《刑法》修法問題，如果國會無異議通過，又何必花11億公投。另外，民進黨立委范雲、王美惠則在議場高喊，藍白佔多數，直接修法就好，不要公投。

律師建議貪污犯一律鞭刑

律師林智群也在臉書上發文表示，他個人支持藍白修法，只要是貪污犯，一律鞭刑，這種事情不需要浪費10幾億元舉辦公投，直接修法就可以了。

貼文底下，不少網友回應，「通敵賣國的一律鞭刑」、「不審預算的立委也鞭刑」、「藍白辦這種公投，就是騙無知藍白選民的票而已」、「支持鞭刑！最好直播！不要浪費11億辦公投，拜託直接立法」、「詐騙集團一律鞭刑，包括立法委員也必須一視同仁」、「還有毒駕，一律鞭刑」。