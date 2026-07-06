致癌油風暴！賴清德表態食安無妥協　蔣萬安：求快才能堵住源頭

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，賴清德總統今（6日）表示，政府面對食品安全事件，該下架就下架、該咎責就咎責。台北市長蔣萬安對此表示，「食安不能有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品風險」。另外，食藥署昨宣布擴大下架再製產品，問題油含達20%以上加工品今晚12時前下架，不過北市府加嚴預防性下架，只要涉問題油品，不管比例多少都先預防性下架，蔣說，台北市政府之所以加嚴，就是要「從嚴、從速」即刻做預防性下架。

蔣萬安今天下午赴災害應變中心聽取各局處各項防颱準備，對於這次毒油食安事件，北市府加嚴預防性下架，蔣萬安說，雖中央針對原型油或有食用超過20%問題油品的加工製品來做清查，且預防性下架，但實務上，市府必須要求快，才能夠即刻的把源頭堵住，而為了避免任何有問題的品項持續的在市面上流通，北市府將擴大預防性下架。

蔣萬安表示，只要有任何使用到問題油品的加工製品，不分20%以上或以下，先全面預防性下架，業者如果提出使用的是低於20%有相關的證明，當然就讓其上架。「先確保所有民眾的安全，這是第一要務，所以市府會從嚴、從速地來辦理，擴大預防性下架」。

至於上午透過臉書喊話中央成立專區與跨縣市平台，蔣萬安指出，當然希望中央能夠即刻的成立，才能夠加速各縣市包括即刻的勾稽、比對，相互的通報、確認整個流向，因為可能是從其他縣市，然後再流到台北市，所以這部分市府認為，各縣市如果中央有一個跨區的平台，絕對可以加速整個流程，也可以即刻來防堵這些有問題品項，流到市面上。