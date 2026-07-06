快訊／長榮海運爆「內線交易21億」　檢調10路搜索約談張國華

▲律師林文鵬曾向北檢告發長榮海運張國華、柯麗卿涉嫌內線交易獲利21億元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

長榮集團前年爆發經營權爭奪戰，有小股東質疑家族大哥張國華，涉嫌在2023年間，利用職務得知利多消息後，趁著重大訊息公告前，大量買進9萬8557張長榮，疑似內線交易擬制性獲利達21億元，台北地檢署接獲指揮調查局蒐證後，6日兵分10路搜索長榮海運公司等10處，以違反《證交法》被告身分，約談張國華、張國政兄弟，長榮老臣柯麗卿等9人到案。

長榮集團創辦人張榮發2016年初過世後，家族內鬥爭訊息不斷，不但為了張榮發的遺囑真假打官司，之後大房長子張國華與老臣為首的「哥哥派」，與大房二子張國明、三子張國政、二房獨子張國煒等人代表的「弟弟派」繼續爭奪集團經營權，直到2022年才看似塵埃落定。

但是律師林文鵬在2024年以股東身分提告，指控長榮海運在2023年6月19日就由董事會、審計委員會通過，處分約130億元的長榮航空股票，長榮海運並在同年8月14日、21日發布重訊，相關股票處分利益達60億元，但張國華身為長榮海運董事，卻在公告前的6月30日買進9萬8357張長榮海運股票，林文鵬提告時，還籲請檢察官將涉案被告聲押。

全案經證交所查核出具「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，認本案重大消息公開前之禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運公司股票，北檢主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺指揮調查局台北市調處，前往長榮海運公司、巴拿馬長榮公司、長榮國際公司等10處搜索並約談張國華等人到案釐清案情。