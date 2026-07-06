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颱風「美沙克」肆虐！　廣西暴雨成災「居民被淹到脖子」

記者廖翊慈／綜合報導

受颱風「美莎克」影響，廣西6日持續遭受強降雨侵襲，多地出現嚴重淹水災情。廣西氣象台已將暴雨預警由三級提升至二級，南寧、賓陽等地也將防汛應急響應提升至最高的一級。相關影片顯示，積水災情一度淹到居民胸口以上，甚至有人僅剩頭部在水面。

▲廣西暴雨。（圖／翻攝自微博，下同）

▲廣西暴雨。（圖／翻攝自微博，下同）

據《北京日報》報導，目前「美莎克」已由強烈熱帶風暴減弱為熱帶風暴，持續影響廣西各地。未來24小時，柳州、來賓、南寧、貴港、玉林、防城港、欽州、北海等地，以及崇左、河池東部、桂林西部，仍有暴雨至大暴雨，局部地區恐出現特大暴雨，並伴隨短時強降雨及雷暴大風等強對流天氣。

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

在防城港，連日豪雨導致江河水位暴漲，洪水倒灌市區，多條主要道路積水嚴重，沿江商家大面積淹水。當地媒體畫面顯示，部分道路護欄被強風吹倒，大批民眾受困原地，等待救援人員前往協助。

另外，貴港覃塘、南寧賓陽縣甘棠鎮等地同樣災情嚴重，積水一度淹至成人胸口，部分地區甚至漫過二樓窗戶。消防救援人員漏夜出動，利用橡皮艇及衝鋒舟轉移受困居民、病患及長者。

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

其中，賓陽縣甘棠鎮因東斑江流域爆發逾50年一遇洪水，全鎮一度停電、斷網，不少居民將車輛停放至橋梁等高處避險。截至6日上午10時，官方表示暫未接獲人員傷亡報告。

氣象單位指出，「美莎克」二度登陸廣西後，正朝廣西、湖南交界一帶移動，強度持續減弱，但廣西南部、東部未來3天仍可能出現局部特大暴雨。其中，防城港東興市江平鎮單日累積雨量已達533.2毫米，相關單位提醒，山洪、土石流及都市淹水等災害風險仍相當高，民眾應避免前往低窪及危險地區。

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