台灣熱錢「湧入日本房市」　日經：中國買家悄悄退場

▲不少台灣人在日本置產。圖為涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》報導，「隨著中國人退場，台灣財富湧入日本房地產」。根據日本國土交通省最新統計，東京市中心新建公寓的外國買家中，台灣人佔比將近2/3，反映出台灣近年因AI及半導體產業蓬勃發展而快速累積財富的現象。

日本國土交通省數據顯示，2025年上半年東京23區新成屋買賣中，台灣人買下192戶，與2024年相比激增82%。此數據只納入住在海外的買家，排除了已經定居日本的台灣人，意味著實際數字可能更驚人。

相較之下，儘管中國出口強勁，國內消費者支出卻依舊疲軟。今年5月，中國零售業銷售額更出現新冠疫情結束後首次「比去年同期下滑」的現象。

實惠、距離近、地緣政治

報導指出，對許多台灣人而言，日本似乎成為很自然的置產首選。日元疲軟讓日本房地產相對實惠，地理位置接近也讓許多屋主得以在幾小時內來回兩地。一些買家則因擔心兩岸局勢，著手進行海外資產多元化配置。

位於神奈川縣、由台灣人經營的房地產公司安多利（Andori）負責人Taketai Inre則表示，典型台灣買家包括中小企業老闆與醫師等，他們大多對東京與大阪的公寓有興趣，但「最近福岡也逐漸受到關注，因為它靠近熊本，也就是台積電設廠的地方。」

台灣銀行在日業務拓展，促進投資活動，日本房地產公司也紛紛嗅到商機。三井不動產Realty執行董事橫溝大（Masaru Yokomizo）表示，「台灣人是我們外國客戶之中規模最大的族群，佔比20至30%。」

▼日本東京池袋街頭。（圖／達志影像／美聯社）

台灣房價高 日元走低成首選

日本台灣不動產協會副理事長林佳慶（Lin Kakei）說，台灣客戶非常重視機場交通便利性，而台北松山機場搭飛機到羽田只要不到4小時。

林佳慶手上不少客戶「賺了太多錢，根本不知道怎麼花」。而對台灣人而言，日本房地產相對實惠。過去10年，新台幣兌日元已從「1比3」升至「1比5」以上。換算下來，一棟售價1億日圓的房產，台灣買家實際感受價格只有以前的6成。

此外，台灣公寓價格近年持續飆升，一些台灣人認為台北市中心的房價比東京還要高。日本不動產研究所今年4月數據也顯示，台北市高級公寓房價比東京高出64%。

談到地緣政治因素，林佳慶說，「每個台灣人心中都有對中國潛在衝突的盤算，有能力的人都希望在情勢升溫時有個地方可去。」

▼今年3月日本東京櫻花美景。（圖／達志影像／美聯社）



報酬率下滑 但需求仍強勁

東急房地產公司台灣分公司副總經理Eikei Yorimoto說，由於中國買家競爭減少，台灣投資人如今「有更多時間思考」。他手上台灣客戶在東京買房的價格，大多介於1億至1.5億日元。

Eikei Yorimoto認為，台灣人在日本置產的需求仍會保持強勁，但也注意到客戶越來越願意把錢投入股市，而非只把買房做為唯一投資手段。

Eikei Yorimoto也坦言，日本房市的投資報酬率已不如昔日亮眼，因為近年房價上漲，人們也對日本未來利率走勢抱持謹慎態度。日本央行持續收緊貨幣政策，遏止通膨與日圓貶值，過去2年累計升息100個基點，從零利率升至1%。

日本人難買房 政府祭政策

不過，日本房地產對外國投資的抵制情緒也日益增強。大城市房價飆升，讓許多日本家庭、尤其東京居民越來越難買房。

日本法務省宣布10月起要求辦理不動產購買登記時，必須出示護照或其他身份證明文件並申報國籍。雖然日本政府已決定不限制外國人購買房產，但將加強監控此類交易。