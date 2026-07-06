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長期不吃飯「身體出問題」急求診　中醫師證實：請養成吃白飯習慣

▲▼ 白飯,米飯。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近日發文提到，長期不吃白米飯會嚴重影響氣血與身體機能，也因此經期大大遲到，直到看中醫後，才得知女生一定要乖乖吃白飯。該篇貼文引發廣大共鳴，吸引超過萬人按讚，不少苦主紛紛現身說法，營養師與中醫師也同步證實，白飯的重要性。

戒澱粉「戒到月經不來」　營養師驚曝：每天至少吃一碗

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女網友在Threads無奈表示，突然間經期晚了很長一段時間，看完中醫才知道，女生還是要乖乖吃半碗白飯，否則長期攝取太少會影響氣血與身體機能。

對此，專業營養師指出，若身體機能已經受到影響導致月經遲到，每天僅吃「半碗」其實有些保守，建議至少要抓到接近一碗的量，並且每天的油脂一定要額外補足。

萬人讚白飯洗刷冤屈　中醫：不只女生、男生也要吃

中醫師吳宓欣也留言強調，不只是女生要吃白飯，男生也同樣需要。白飯是非常重要的能量來源，因此在她的門診初診中，飲食衛教的一大重點就是「請養成吃白飯的習慣」。

▲中醫師提醒，要養成吃白飯的習慣。（圖／翻攝自Threads）

▲中醫師提醒，要養成吃白飯的習慣。（圖／翻攝自Threads）

大票網友看完紛紛回應，「白飯到底是什麼時候開始被打成惡魔？太奇怪了」、「無法理解一直說白飯是澱粉要少吃的人，我只能不失禮的微笑看著她」、「看看元氣的氣，裡面就是要有米，所以米飯還是要吃，中醫說米飯健脾胃、生肌肉」、「這幾年白飯不知道為什麼變成萬惡之源，我幾乎天天大口吃白飯也沒變胖過」、「白飯真的是被汙名化好久」。

同時，貼文也釣出許多曾因戒澱粉受害的過來人，點頭表示「完全不吃，還會掉頭髮呦」、「路過，我是靠米把姨媽召喚回來」、「沒錯！前陣子看中醫，漂亮中醫師也是說一定要吃白米，才會讓身體好代謝，現在很努力地每天盡量要吃白米飯」、「我的中醫規定患者，每天四碗白飯，每碗大約80g」、「對的，中醫說要吃白米飯才行，所以米飯養人這句話是真的」、「一年不吃澱粉得到的健檢報告，真的不能不吃」。

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