問題油品流進校園！基隆4校師生曾食用　市府依法向製造商求償

▲基隆4校曾用問題批號油品，市府將向製造商求償並提刑事告發。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對問題油品事件，基隆市教育處今天（6日）表示，經追查後確認，台北市團膳業者士福美食有限公司曾於4月20日至6月10日期間使用受影響批號的益康大豆沙拉油，供應基隆市4所學校午餐，證實曾有4校師生食用。市府強調，將依《消費者保護法》及《民法》向製造廠商求償，並依《食品安全衛生管理法》提出刑事告發，同時全面完成校園油品複查，確保開學後供餐安全。

教育處指出，早在7月2日即要求各校廚房及供餐廠商盤點現有油品庫存，當時均未發現疑慮產品。隨後配合衛福部食藥署7月5日公布257家受問題油品影響業者名單，再度通知各校及供餐廠商，於暑假期間擴大預防性下架相關產品，並要求未來採購使用正常油品。

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截至7月6日，一家位於台北市的團膳業者主動向基隆市政府通報，曾於4月20日至6月10日期間使用受影響批號的益康大豆沙拉油，供應基隆市外訂團膳學校。經查證，士福美食有限公司曾供應明德國中、銘傳國中、建德國中及中山高中等4校。教育處表示，台北市教育局已於7月3日完成對該團膳業者的稽核，確認業者已將同品牌不同批號產品辦理退貨，目前已無相關庫存。

為確保校園食安，教育處已要求各校及團膳業者預防性下架相關品牌所有油品，並利用暑假期間全面確認油品來源及後端檢驗結果，確保新學期供餐使用的原物料均符合安全標準。教育處預計於7月7日前完成各校廚房複查訪視，再次確認庫房油品庫存狀況。

教育處指出，經查證確有4校師生曾食用受影響批號油品，市府將依法向製造廠商求償，並依《食品安全衛生管理法》提出刑事告發，追究相關責任。此外，若後續查獲團膳業者有隱匿或提供不實資訊情形，市府將依《基隆市學校午餐自治條例》裁罰，最高可處新台幣10萬元罰鍰；若發生於供餐期間，最重可終止供餐契約，以維護校園食品安全及師生權益。