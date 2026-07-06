　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

佀廣洋喊「指控與事實不符將交由司法」　大批支持者聲援：誰沒犯錯過

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋則在今（6日）發出長文說明各項爭議，他為5件事件道歉、駁斥12項指控。他也強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查。該貼文湧入破千則留言，大批支持者聲援表示、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候」、「承認錯誤真的不容易」、「人生道路上誰沒有犯錯和犯傻過」，更有熟識佀廣洋的好友留言分享過往相處。但也有不滿佀的網友質疑「為什麼這麼多人在安慰你啊」、「留友看藍白突然不在乎霸凌了」。

針對各項爭議，佀廣洋稍早發出長文回應，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等5項事件，他都尊重他們感受並且致歉。但他也駁斥多達12項指控，包括全校陪重考、小帳謾罵高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道、解散學校籃球隊等。

但佀廣洋也強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查，釐清真相。

貼文一出湧入大批支持者聲援，紛紛表示「人總有過去，總有得罪過人，也總有與人起衝突的時候。就像 Google 評價一樣，不可能人人都給五星；有的人甚至連去都沒去過，也照樣留下一顆星的」、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候，重要的不是一輩子不犯錯，而是犯錯之後，是否願意負責、反省、改進，並用往後的人生證明自己」、「願意面對過去、承認錯誤，也勇敢澄清不實指控，真的不容易。加油！全力支持，祝福高票當選」、「我相信勇於承認過往並努力前行是值得肯定的」、「勇敢承認和承擔，比什麼都重要，也更難能可貴」、「人生道路上誰沒有犯錯和犯傻過」。

更有熟識佀廣洋的好友們分享過往相處，「從國小就玩在一起了，小時候誰不調皮 ，誰不會做錯事情，但是我相信你從來不是個壞人，現在要選舉了 10幾年前的事情才被拿出來講，做過的事情你也很有誠意的道歉了，願意為自己做過的事情負責，這才是最難能可貴的」、「跟廣洋認識這麼久，我們家的家境也不算太富裕，但真心他總是把我當作朋友，有機會讓我表現的時候，我總感受到他對我的用心你想我什麼都沒有可以給他的情況下，廣洋總是替我設想，我希望大家能用心跟廣洋交朋友，他是一個性情中人，是非明理的人」。

但也有不滿佀廣洋的網友質疑「為什麼這麼多人在安慰你啊」、「留友看藍白突然不在乎霸凌了」，至今佀廣洋貼文已湧入破千則留言。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

大樂透17連摃！下期頭獎上看5.9億　創今年最高獎金紀錄

C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

政治熱門新聞

中國突發射潛射洲際飛彈　總統府籲克制：立即停止不負責單邊行為

力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

基隆下修放颱風假標準　蔣萬安這樣說

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

快訊／巴威發陸警達90%　蔣萬安曝颱風假機率

賴清德震怒毒油風暴！王鴻薇轟慢半拍

中共突發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝！飛破7000公里

幕後／佀廣洋挨轟退選沒在怕　地方估仍可當選

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

更多熱門

相關新聞

賴稱食安無妥協　蔣萬安：求快才能堵住源頭

賴稱食安無妥協　蔣萬安：求快才能堵住源頭

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，賴清德總統今（6日）表示，政府面對食品安全事件，該下架就下架、該咎責就咎責。台北市長蔣萬安對此表示，「食安不能有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品風險」。另外，食藥署昨宣布擴大下架再製產品，問題油含達20%以上加工品今晚12時前下架，不過北市府加嚴預防性下架，只要涉問題油品，不管比例多少都先預防性下架，蔣說，台北市政府之所以加嚴，就是要「從嚴、從速」即刻做預防性下架。

談致癌油風波　李四川：把責任丟給地方是不負責任

談致癌油風波　李四川：把責任丟給地方是不負責任

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

石門川友會成立力挺李四川　里長讚：優秀人才

石門川友會成立力挺李四川　里長讚：優秀人才

第2波高溫補助來了！家有長輩、幼童最高領5000元

第2波高溫補助來了！家有長輩、幼童最高領5000元

關鍵字：

佀廣洋萬美玲國民黨桃園霸凌

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面