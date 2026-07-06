佀廣洋喊「指控與事實不符將交由司法」　大批支持者聲援：誰沒犯錯過

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋則在今（6日）發出長文說明各項爭議，他為5件事件道歉、駁斥12項指控。他也強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查。該貼文湧入破千則留言，大批支持者聲援表示、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候」、「承認錯誤真的不容易」、「人生道路上誰沒有犯錯和犯傻過」，更有熟識佀廣洋的好友留言分享過往相處。但也有不滿佀的網友質疑「為什麼這麼多人在安慰你啊」、「留友看藍白突然不在乎霸凌了」。

針對各項爭議，佀廣洋稍早發出長文回應，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等5項事件，他都尊重他們感受並且致歉。但他也駁斥多達12項指控，包括全校陪重考、小帳謾罵高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道、解散學校籃球隊等。

但佀廣洋也強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查，釐清真相。

貼文一出湧入大批支持者聲援，紛紛表示「人總有過去，總有得罪過人，也總有與人起衝突的時候。就像 Google 評價一樣，不可能人人都給五星；有的人甚至連去都沒去過，也照樣留下一顆星的」、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候，重要的不是一輩子不犯錯，而是犯錯之後，是否願意負責、反省、改進，並用往後的人生證明自己」、「願意面對過去、承認錯誤，也勇敢澄清不實指控，真的不容易。加油！全力支持，祝福高票當選」、「我相信勇於承認過往並努力前行是值得肯定的」、「勇敢承認和承擔，比什麼都重要，也更難能可貴」、「人生道路上誰沒有犯錯和犯傻過」。

更有熟識佀廣洋的好友們分享過往相處，「從國小就玩在一起了，小時候誰不調皮 ，誰不會做錯事情，但是我相信你從來不是個壞人，現在要選舉了 10幾年前的事情才被拿出來講，做過的事情你也很有誠意的道歉了，願意為自己做過的事情負責，這才是最難能可貴的」、「跟廣洋認識這麼久，我們家的家境也不算太富裕，但真心他總是把我當作朋友，有機會讓我表現的時候，我總感受到他對我的用心你想我什麼都沒有可以給他的情況下，廣洋總是替我設想，我希望大家能用心跟廣洋交朋友，他是一個性情中人，是非明理的人」。

但也有不滿佀廣洋的網友質疑「為什麼這麼多人在安慰你啊」、「留友看藍白突然不在乎霸凌了」，至今佀廣洋貼文已湧入破千則留言。