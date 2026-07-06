專家推測：中國試射「巨浪-3」潛射洲際彈道飛彈

▲中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國6日朝太平洋公海試射一枚潛射戰略飛彈，稱這是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家通報。專家認為，中國解放軍最有可能試射的是巨浪-3型（JL-3）潛射彈道飛彈，且中國未來幾年測試具備核能力武器的頻率將加速。

紐約時報報導，中國去年在北京的閱兵典禮上展示巨浪-3型飛彈，是其日益擴張的核武庫一部分。密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）教授路易斯（Jeffrey Lewis）表示，中國解放軍6日很可能是在測試用於潛射的新一代洲際彈道飛彈巨浪-3型（JL-3）飛彈。

當談到中國日益增加的新型核武飛彈時，路易斯表示，這意味著新的測試時代來臨，每一種系統都會輪流登場亮相。

路易斯稱，中國過去洲際彈道飛彈（ICBM）測試次數比其他國家少，「我認為那是出於政治，而現在這些政治因素已經改變。我認為他們正採取更頻繁測試的策略，也願意承擔隨之而來的政治代價，這一點和過去不同」。

此前新華社報導，7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，準確落入預定海域。此次飛彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

針對中方試射潛射飛彈的動作，日本政府表示事前已接獲通知，但針對共軍日益頻繁的軍事活動表達嚴重關切，並強烈要求中方重新考量相關演訓安排，避免威脅周邊國家安全。