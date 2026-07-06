永和警酒後騎車買滷味遭攔查　拒測挨罰18萬！遭記大過調職

▲馮姓警員在派出所服務時，曾主動發掘弱勢家庭，自掏腰包提供過年物資 。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局偵查隊一名27歲的馮姓偵查佐，日前晚間休假與同仁聚餐後返家，沒想到又騎機車出門買滷味。行經中和區安樂路時遭中和分局員警攔查，馮員當場拒絕酒測。中和分局同仁執法不護短，當場開出一張18萬元的罰單並扣車。永和警分局今（6）日對馮員記一大過、改調行政警察處分，後需依公共危險罪送辦。分局長蔣叔君也向新北市警局自請處分。

據悉，馮姓偵查佐是警專36期畢業，2024年8月才剛加入永和警分局偵查隊。3日晚間，馮員適逢休假，與分局同仁聚餐飲酒，晚間10時許結束，馮員當時相當守法，自行搭計程車安全返回住處。未料，深夜11時許，返家後的馮員疑因肚子餓，竟一時心存僥倖，騎乘機車出門前往中和南勢角附近買滷味宵夜。在行經中和區安樂路段時，碰巧被巡邏的中和警分局員警攔下。

中和分局同仁依法要求馮員接受酒精濃度測試。馮員自知可能超標，拒接受酒測。當場依《道路交通管理處罰條例》告發，重罰18萬元罰鍰，並將機車移置保管、扣繳牌照，後續也依公共危險罪函送法辦。

對此，永和警分局今天上午表達嚴正立場，強調對於所屬同仁漠視法紀之行為絕不姑息，隨即召開考績委員會進行審議。針對馮員嚴重影響警譽之脫序行為，決議記一大過重罰，並改調行政警察、調整服務單位。

此外，基層刑警發生嚴重違紀事件，分局內部管理及宣導防制顯有疏漏，永和分局長蔣叔君對此深表歉意，認為自己責無旁貸，已主動向新北市警察局自請處分。永和分局強調，警察身為執法者，更應樹立守法典範，未來將落實主管督導考核責任，絕不容許酒駕情事再次發生。

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