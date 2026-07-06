7-11推「皮克敏」10款周邊快閃購　水壺、餐具、便當袋都有

▲7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

任天堂人氣手遊《Pikmin Bloom》掀起全球散步熱潮，皮克敏以辛勤搬運道具的呆萌模樣，擄獲大批粉絲的心。7-ELEVEN宣布自7月9日下午3點起，推出「PIKMIN專屬皮克敏日常」門市快閃購，一口氣帶來10款限量生活用品，從吃飯、喝水到外出、居家，都能看見皮克敏身影。

▲「PIKMIN專屬皮克敏日常」周邊主打日本製造，設計概念圍繞著「全天候陪伴」。（圖／記者林育綾攝）

此波「PIKMIN專屬皮克敏日常」周邊主打日本製造，設計概念圍繞著「全天候陪伴」，將經典皮克敏身影融入生活用品中，從早晨的飲水、午餐餐具，到運動洗沐用品通通有，讓這群神祕小生物從虛擬世界走進大眾生活。

▲「餐具組」內含筷子、叉子與湯匙三件組。（圖／記者林育綾攝）

其中「餐具組（快閃購399元）」內含筷子、叉子與湯匙三件組，可放洗碗機並附姓名貼紙；「便當袋」100%純棉、規格約290x165x120mm，快閃購249元。還有全棉材質的「手帕/萬用包巾」，攤開後還能一巾兩用秒變午餐墊，快閃購199元。

▼「便當袋」、「萬用包巾」。（圖／記者林育綾攝）

想隨時補充水分，則有真空雙層結構、保冷持久的「不鏽鋼水壺」加購價899元。另有瓶身帶有刻度、僅45g極輕量、寬口徑好放冰塊的「透明水壺」快閃購499元。兩款水壺容量均在470ml至480ml左右，且皆貼心附有肩背帶，讓粉絲外出散步、種花時，都能輕鬆帶著走。

▲「輕量水杯」輕巧耐摔。（圖／記者林育綾攝）

居家收納方面，「輕量水杯」有白、綠兩款，杯身印滿皮克敏穿梭在草叢間的逗趣模樣，容量270ml、輕巧耐摔，洗碗機洗也OK，快閃購199元。辦公桌上的零碎物件，則能交給「三入收納盒」，有大、中、小三種尺寸可疊放收納，快閃購299元。

▼辦公桌上的零碎物件，則能交給「三入收納盒」。（圖／記者林育綾攝）

針對外出運動或日常洗沐，還有全棉材質、吸水力佳的「束口袋（189元）」、「手巾附盒（199元）」，手巾的提把收納盒還能冷凍當作保冷輔助。而配有鬆緊帶與便利壓鈕的「純棉浴巾」更能靈活當作圍裙、披風或換衣斗篷，讓生活每個角落都充滿療癒能量，快閃購599元。

「PIKMIN專屬皮克敏日常」快閃購採門市預購方式，7月9日下午3點起至9月1日，會員可直接到全台7-ELEVEN門市櫃台，不限消費金額，向店員報手機號碼即可加價購買，每款商品數量有限，售完為止。

▲▼7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／業者提供）

★全家

全家Fami!ce霜淇淋推出期間限定「梨山水蜜桃霜淇淋」，此次攜手台中市東勢區農會，選用高海拔環境的梨山水蜜桃，結合水蜜桃果香、牛奶霜淇淋，即日起至7月7日在全家APP「隨買跨店取」祭出「5支188元」。

▲全家新品「梨山水蜜桃霜淇淋」。（圖／業者提供）

即日起至9月4日，實體店舖購買任一霜淇淋，加18元還可獲得金鏟匙1支，加88元可加購迴力車。

除此之外，全家首度合作綠巨人，7月8日起推出「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」，還有多款玉米聯名鮮食，同步帶來高蛋白咖啡、巨峰葡萄酷繽球、冰冰仙草蜜等新品。

▼全家首度合作綠巨人推出「玉米牛奶酷繽沙」等新品。（圖／業者提供）