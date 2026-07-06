【廣編】遠百超級年中慶開跑　攜手中國信託最高回饋16%

▲遠百超級年中慶開跑。

圖、文／遠東百貨提供

迎暑假旺季，遠東百貨於6月30日至7月19日推出「遠百超級年中慶」，全台11店同步祭出服飾、美妝、國際精品、保健器材、大家電及人氣餐飲等多重優惠，結合遠百APP會員專屬回饋、銀行刷卡禮及限量來店禮，打造最有感的購物盛會。

遠百超級年中慶首13日（6月30日至7月12日）推出重點回饋活動，百貨服飾當日累計滿5,000元送400元，遠百APP會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券。整檔保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元。活動期間持指定銀行信用卡於全館（3C除外）單筆滿6,000元分6期即送200元。

此外，遠東百貨攜手中國信託歡慶60週年，祭出獨家刷卡回饋。首13日（6月30日至7月12日）持中國信託信用卡於全館單筆消費滿1萬元並分6期，即可獲得600元。遠百APP金級會員還可享有專屬來店禮。自7月2日起，憑全館當日單筆消費滿1,000元發票，即可兌換外銷等級「臺南愛文芒果」乙顆。

超級年中慶開跑首日，特別於板橋大遠百舉辦年中慶誓師活動，邀請中信兄弟農場主管周思齊及Passion Sisters到場為年中慶加油打氣。除了超值回饋外，各店也同步推出暑假限定活動，打造兼具購物、娛樂與親子同樂的消費體驗。