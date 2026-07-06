超商大夜喝拿鐵忘結帳改判無罪　蔡詩萍大讚法官：撐起公道必在信念

▲台北文化局長蔡詩萍(右)。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

一名徐姓超商女店員去年支援大夜班，因喝下一杯75元燕麥奶拿鐵卻忘記結帳，遭店長依業務侵占罪提告，一審遭判有期徒刑3月金。而台灣高等法院審理後認為，徐女連續長時間工作，一時疏忽漏未結帳，難認具有侵占犯意，改判無罪定讞，高院更罕見在判決書以「旁論」大篇幅批評雇主、檢察官及一審法官。對此，台北市文化局長蔡詩萍今（6日）詳細指出判決書內容直言，多感動啊，「我不認識這位店員，我不認識這位寫判決書的法官，但我相信這件看似微不足道的小案件，足以撐起：我們相信人心不死，公道必在的信念」。

蔡詩萍表示，在政治議題滿天飛，謠言與真實很不容易辨明的此刻，自己不知有多少人注意到，台灣高等法院對一樁關於便利超商控告夜班店員「業務侵占」一杯拿鐵咖啡的案子，做出了無罪判決。

蔡詩萍表示，而且，法官還特意批評了現行的便利超商文化，以及，檢察官和士林地院在這件案子上的「法匠心態」（這詞彙是我用的，並非判決書上的詞彙，但我覺得意思差不了多遠）。

「第一時間看到這新聞，我便被感動了」。蔡詩萍指出，一位值夜班的便利超商店員，午夜以後，只因為要提神喝了一杯拿鐵，一時間忘了結帳，就被雇主以業務侵占為由，送交司法。

蔡詩萍指出，但店員很清楚的解釋了，他本來就預購了32杯咖啡，還剩寄杯26杯，根本無意貪圖這一杯，何況，他還是在監視器之下，進行這一杯的操作，若真想「偷」這一杯，大可閃躲監視器。他只是一時間太累，晃神，才忘了。

蔡詩萍說，雇主沒接受這說詞，檢察官沒接受這說詞，士林地院一審亦沒接受這說詞，於是判刑三個月。

蔡詩萍說，若當時店員摸摸鼻子，心想算倒楣吧，默默接受了呢，大家不會知道原來這起小案子背後有多少辛酸血淚，是在大家引以為傲的「24小時經濟」的便利裡？！

「還好，店員不服，上訴了」！蔡詩萍指出，因此才爭取到，台灣高等法院推翻一審判決，宣告無罪，並批評了便利超商現行的二十四小時營業，以及五花八門的種種便利服務，之所以能推動，不就因為每一位平凡的「萬能店員」與他們付出「廉價的便利」服務，所締造的嗎？

蔡詩萍表示，判決書批評雇主沒體恤這些夜班員工，為了一杯忘了結帳的咖啡，竟然以刑事罪追究員工？檢察官呢？竟也忘了司法資源的合理分配原則，一味以追求訴追為已任，（意思是這案子實在不符比例原則）而士林地院，則明顯缺乏「審判者應具備的實踐智慧」，對一般人在極度疲累下，可能的短暫疏忽，動輒以法條伺候？

蔡詩萍大讚，高等法院提醒的真好：法乃善與公平之藝術，不要讓冰冷的法條，凌駕了「被告過勞處境的同理與實質正義之上」。

蔡詩萍直言，自己無法詳細記下高等法院法官這篇動人的判決。以及法官對便利超商龐大商機與造福消費者之正面效應的「勞動者關切」議題的沉痛呼籲。

蔡詩萍說，但自己很感動，在這樣一個人人視「外在於自己的世界」常常是一個「與自己無所謂的世界」裡，竟然，法官注意到了可能的不公，與可能的剝削。

蔡詩萍說，法官也許不能撼動什麼商業體制，改變什麼僱用關係的不對等，但至少他能以「法官的角色」、「司法的功能」，採取實際行動，以判決，提醒了大家：一杯咖啡在「控訴侵占」與「溫暖體恤」之間，那完全是龐大商業體制在盈利之外有無人性，社會正義在冰冷法治之內有無公平之準則的考驗。

最後，蔡詩萍強調，「我不認識這位店員，我不認識這位寫判決書的法官，但我相信這件看似微不足道的小案件，足以撐起：我們相信人心不死，公道必在的信念」。