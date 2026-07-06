竹Young青年探險巴士出發！暑假首梯志工營隊登場　大手拉小手共築國際學習力

▲新竹縣青年培力暨志願服務體驗活動邁入第四年，今年暑假推出志願服務營隊，鼓勵青年走出校園，在服務中學習、在實踐中成長。（圖／新竹縣政府教育局提供，下同）

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局辦理「新竹縣青年培力暨志願服務體驗活動」至今已邁入第四年，累積超過4000名青年熱烈參與。本計畫每年固定辦理多場次青年培力活動，今年除15場次活動外，也在暑假期間推出3梯次志願服務營隊，首梯「國際英語扶助營」今（4）日在竹北市豐田國民小學熱烈登場。副縣長陳見賢鼓勵青年世代走出校園、走入公共場域，在實踐中培養社會責任感，並深化與家鄉及在地議題的連結。

「國際英語扶助營」由熱血青年志工陪伴豐田國小學童共同學習，以「大手拉小手」的共好模式，帶領孩子走入全英語的沉浸式環境。活動透過高度互動的教學與擬真海外生活情境，開啟一場兼具語言學習、獨立生活與國際視野的探索旅程，現場學習氣氛活絡、充滿青春動能。

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本次營隊融合跨領域語言教學與國際教育理念，由青年志工一手規劃兼顧實作與互動的國際教育課程。內容涵蓋海外學生校園生活認識、英語系國家文化導覽、海外生活情境模擬及英語口語表達練習；現場更設計「海外遊學實況挑戰」，引導學童模擬在國外遇到突發情境時的應變能力與溝通技巧。在全英語自然引導及生活化情境教學下，成功讓孩子從「敢開口」進一步提升至「會應用」，將課堂所學轉化為日常實用能力。

新竹縣副縣長陳見賢表示，青年志工營隊已成為新竹縣暑期青年活動的重要特色與品牌之一。透過結合志願服務、多元學習及實作體驗，提供青年朋友走出校園、投入公共參與的絕佳機會。今年首梯以國際英語主題規劃課程，藉由青年志工的陪伴與情境式教學，讓學童在自然互動中提升語言應用能力與國際視野；同時，這也讓青年從活動規劃、團隊合作到實際帶領的過程中累積寶貴經驗、培養責任感。期待透過「大手拉小手」的學習模式，讓青年與學童共同成長，持續擴大青年參與及志願服務的正向影響力，形塑具備行動力與關懷力的新世代公民。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，「新竹縣青年培力暨志願服務體驗活動」內容豐富多元且全程免費，旨在讓青年從行動中探索自我。除了今日首梯次「國際英語扶助營」外，後續亦規劃了兩大特色主題營隊，持續引導青年透過實際行動投入公共參與。其中「生態探索服務營」報名自即日起至7月19日止，課程將帶領青年深入認識野生動物救援及生態保育議題，透過實作體驗學習動物照護知識、了解受傷動物正確處置方式，並反思人與環境共存的重要性；第三梯次「社區創生協力營」預計於7月9日開放報名，課程將實地走入地方場域，透過社區參與及實務體驗，陪伴青年認識地方特色與社區發展，親身感受青年行動為地方注入的新能量。

教育局表示，歡迎15-45歲對相關議題有興趣的熱血青年踴躍把握機會。詳情可至新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢，或立即加入「竹青Team2.0」LINE官方帳號（https://lin.ee/CwKqPF0）掌握第一手最新訊息；亦可電洽新竹縣政府教育局青年事務科詢問（電話：03-5518101分機2824）。