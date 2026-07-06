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被魚線勒到！海龜快沒命「虛弱游向人類」求救　震撼畫面曝光

記者劉維榛／綜合報導

太感人！一名潛水教練透露，在美人洞帶客人潛入海底時，突然有一隻海龜從很遠的地方朝他游了過來，仔細一看才發現牠全身、連脖子都被釣線纏住，虛弱到幾乎無力掙扎。所幸他身上帶刀，立刻協助割除釣線。影片曝光後，網友感動喊「謝謝你海龜超人」；也有獸醫建議優先帶上岸處理，並視情況後送醫療單位。

▲▼ 。（圖／0716_wen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲教練趕緊將魚線割斷。（圖／0716_wen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

脖子勒到快斷氣！他心疼：牠像特地游來求救

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阿文教練在Threads分享影片指出，他7月4日正在美人洞帶客人，沒想到一隻海龜從很遠的地方一路游向他，而且距離越來越近。起初他還沒看清楚狀況，認真一看才發現，海龜全身被釣線纏繞，連脖子也被勒住，「如果當下沒有幫牠處理，牠可能真的活不了多久。」

所幸身上剛好有帶刀，阿文教練決定立刻幫忙處理。他透露，整個過程中海龜幾乎沒有力氣，即使被帶到水面也沒有掙扎，彷彿是特地游過來求救一樣，畫面讓人鼻酸。最後他順利把海龜脖子與身上的釣線清除乾淨。

不過，阿文教練也發現，海龜肛門附近仍有一段釣線，疑似已經被吃進體內、正在排出。他曾試著輕輕拉看看，但發現拉不太出來，擔心硬拉反而造成更大傷害，因此沒有繼續處理。最後他心疼喊話，希望海龜能順利把剩下的釣線排出來，「也希望牠可以活下去。」

▲▼ 。（圖／0716_wen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／0716_wen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲海龜奄奄一息，所幸原PO即時救援。

影片曝光後，超過3萬網友留言，「美人洞那一帶很常遇到被魚線纏繞的龜，我也遇過好幾次」、「牠整個好信任你，真心疼牠，但還好有你，不然牠該怎麼辦」、「我是背景路過的那一組人，感謝你幫了牠」、「萬物皆有靈，牠一定是知道你是個善良的人，才特地游過來向你求救的」、「謝謝你海龜超人」。

獸醫提醒關鍵一步：先帶上岸再處理

另外，也有獸醫現身留言提醒，任何基於動物友善的救援都值得鼓勵，但若遇到海龜遭漁網或釣線纏繞，通常仍建議先連同部分網具一起帶上岸再進行處理，除了避免在水中割傷海龜或救援者，也能降低海龜因掙扎嗆水的風險。此外，由於無法判斷海龜受困多久，先離水會更安全；若發現有漁網割傷、組織壞死，或吞食異物等情況，也能立即送往醫療單位接受更完整的治療與照護。

＊本文由0716_wen授權提供。

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