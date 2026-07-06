快訊／遇襲畫面曝！黑衣男近身「3秒後出手」　矢板明夫滿嘴鮮血

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

資深媒體人矢板明夫今天到台中參加活動時，演講結束後在飯店突遭一名壯碩黑衣男出拳攻擊。據悉，矢板明夫約莫11點20分演講結束，從3樓活動會場下樓後在大廳遭男子攻擊。該名男子先是近身貼近矢板明夫，疑似大罵三字經後突然出拳，矢板明夫被嚇得來不及反應，男子隨即逃逸。

▲資深媒體人矢板明夫今天到台中參加活動時，演講結束後在飯店突遭一名壯碩黑衣男出拳攻擊。（圖／施志昌辦公室提供，下同）



矢板明夫是參加春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新臺中」營隊，今天10點20分到11點20分演講，結束後從3樓走到1樓大廳。據了解，男子昨天就在活動場地永豐棧酒店附近徘徊，疑似在場勘。今天約莫11點38分時，矢板走到大廳時，黑衣男從側門進入，對矢板明夫臉部揮一拳即從大門徒步離去。

▲涉嫌動手打矢板明夫的男子昨日就在活動現場附近徘徊，疑似在勘查地形。



對此，春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌表示強烈憤怒，並發表嚴厲譴責。施志昌強調，不論施暴者的動機為何，企圖用拳頭讓人失聲的行為，就是對民主自由最嚴重的挑釁。

▲矢板明夫今天受邀參加春雨台灣文教基金會活動。（圖／施志昌辦公室提供）

