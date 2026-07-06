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不建議全職做！89萬訂閱醫師YouTuber：流量、收益大幅下滑

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅醫師「蒼藍鴿」（吳其穎）在粉專表示，近年來若想成為全職YouTuber，難度已經比過去高出許多，直言「已經完全不建議全職YouTuber這條路」。他指出，現在平台平均流量和收益都大幅下滑，幾乎很難單純靠自媒體維生，除非是網帥、網美，或是特定領域的頂尖創作者，否則若沒有本業支撐，風險相當高。

蒼藍鴿的YouTube頻道擁有89萬訂閱，但他在臉書表示，如果是5到10年前，他會建議有興趣的人早點投入，雖然前期不會有收益，但後期仍有一定成功率；不過到了現在，他已經完全不建議走全職YouTuber這條路，原因是「平均流量及收益大幅下滑」，幾乎無法單純靠自媒體維生。

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蒼藍鴿也提到，如果本身有本業，靠自媒體曝光為業績加持，倒還是可行的方法，但他也坦言有不好的預感，或許3到5年後，這條路也會行不通。他慶幸自己頻道轉型得早，雖然現在流量遠不如以往，但每週聊減重、兒童成長、預防醫學、美學等主題，有興趣的人自然會看，認同的人也會出現在診所，「感覺還是挺不錯的。」

貼文引發討論，有網友感慨，「現在AI逐漸取代真人YouTube了，同樣的時間，AI更節省人力，產量更大，會稀釋掉其他人的觀看量。」「要接業配才行吧。」「真的要做全職YouTuber不餓死的話，應該是要做很多個平台，最好是用AI產影片、產導購之類的會比較好賺？」

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