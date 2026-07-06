金門馬拉松20週年報名7/10開跑　AI智慧服務成亮點

▲2027第20屆金門馬拉松記者會。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（6）日舉行「2027第20屆金門馬拉松」記者會，宣布賽事將於2027年1月16日至17日登場，適逢20週年，活動以「金馬20、傳奇有您」為主題，除推出58度紀念酒、限定賽衣與獎牌外，也導入AI智慧服務，競賽組將於7月10日下午15時開放報名，休閒組下午18時開放，金門籍跑者則可自7月6日晚間18時優先報名。

第20屆賽事維持雙日辦理模式，2027年1月16日由健康休閒組率先在金城田徑場起跑，開放7,000個名額；1月17日則進行競賽組賽事，於金馬聯合服務中心前廣場鳴槍，共計8,800個名額，包括全馬2,000人、半馬3,300人及路跑3,500人。全馬賽道延續去年路線，沿途串聯瓊林聚落、慈湖、伯玉路、環島南路戰備坑道區、雙鯉湖等金門特色景點與自然風光。

為迎接20週年，主辦單位推出多項限定紀念內容，其中最受矚目的，是將歷年53度紀念酒升級為58度金門高粱酒，搭配20週年專屬賽衣、獎牌，象徵金門馬拉松一路走來持續突破、邁向新里程碑。賽後也規劃金門特色風味餐、舞台演出、嘉年華及摸彩活動，讓跑者與親友深度體驗金門魅力。

今年賽事也首度與悠遊卡公司合作，推出20週年紀念悠遊卡鑰匙圈，作為全馬及半馬選手專屬報名禮；另全面升級AI科技應用，包括生成式AI賽道導覽影片、20週年回顧影展、智慧成績拍照牆及24小時AI客服，提升跑者參賽便利性。

此外，主辦單位也規劃歷屆跑者「回娘家禮」活動，符合資格者可憑2027金門馬拉松號碼布及歷屆任兩屆完賽獎牌至合作店家兌換專屬好禮，鼓勵跑友再次走訪金門商圈。金門縣府表示，將持續協調民航局及航空公司研議加開班機，便利參賽者往返，並提醒跑者留意官方網站及粉絲專頁，掌握最新報名與交通資訊。