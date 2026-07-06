　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門馬拉松20週年報名7/10開跑　AI智慧服務成亮點

▲▼ 2027第20屆金門馬拉松記者會。（圖／記者鄭逢時攝）

2027第20屆金門馬拉松記者會。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（6）日舉行「2027第20屆金門馬拉松」記者會，宣布賽事將於2027年1月16日至17日登場，適逢20週年，活動以「金馬20、傳奇有您」為主題，除推出58度紀念酒、限定賽衣與獎牌外，也導入AI智慧服務，競賽組將於7月10日下午15時開放報名，休閒組下午18時開放，金門籍跑者則可自7月6日晚間18時優先報名。

第20屆賽事維持雙日辦理模式，2027年1月16日由健康休閒組率先在金城田徑場起跑，開放7,000個名額；1月17日則進行競賽組賽事，於金馬聯合服務中心前廣場鳴槍，共計8,800個名額，包括全馬2,000人、半馬3,300人及路跑3,500人。全馬賽道延續去年路線，沿途串聯瓊林聚落、慈湖、伯玉路、環島南路戰備坑道區、雙鯉湖等金門特色景點與自然風光。

為迎接20週年，主辦單位推出多項限定紀念內容，其中最受矚目的，是將歷年53度紀念酒升級為58度金門高粱酒，搭配20週年專屬賽衣、獎牌，象徵金門馬拉松一路走來持續突破、邁向新里程碑。賽後也規劃金門特色風味餐、舞台演出、嘉年華及摸彩活動，讓跑者與親友深度體驗金門魅力。▲▼ 2027第20屆金門馬拉松記者會。（圖／記者鄭逢時攝）

今年賽事也首度與悠遊卡公司合作，推出20週年紀念悠遊卡鑰匙圈，作為全馬及半馬選手專屬報名禮；另全面升級AI科技應用，包括生成式AI賽道導覽影片、20週年回顧影展、智慧成績拍照牆及24小時AI客服，提升跑者參賽便利性。

此外，主辦單位也規劃歷屆跑者「回娘家禮」活動，符合資格者可憑2027金門馬拉松號碼布及歷屆任兩屆完賽獎牌至合作店家兌換專屬好禮，鼓勵跑友再次走訪金門商圈。金門縣府表示，將持續協調民航局及航空公司研議加開班機，便利參賽者往返，並提醒跑者留意官方網站及粉絲專頁，掌握最新報名與交通資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

金門水客大鬧碼頭遭起訴求重判

金門水客大鬧碼頭遭起訴求重判

金門一名從事「水客」工作的林姓男子，今年3月因不滿金門港旅運中心行李托運設備故障，竟在通關查驗櫃檯前大鬧現場，不僅踹踢設施、站上櫃檯鼓譟其他旅客拒絕通關，導致登船查驗作業一度中斷。金門地檢署偵查終結，依妨害公務及強制等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

金門追查問題油！13通路下架181件

金門追查問題油！13通路下架181件

金門重傷馨生女獲獎學金、輔具

金門重傷馨生女獲獎學金、輔具

金門全面清查苯駢芘超標油品

金門全面清查苯駢芘超標油品

金門轎車左轉撞直行機車！

金門轎車左轉撞直行機車！

關鍵字：

金門新聞金門2027金門馬拉松20週年

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面