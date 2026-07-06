談致癌油風波　李四川：把責任丟給地方是不負責任

▲李四川批沈伯洋、蘇巧慧未監督中央，食安責任不能全推地方。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今天（6日）前往石門區出席石門川友會成立大會，會後接受媒體聯訪，針對近日致癌油品食安事件表示，食安問題最重要的是追查源頭，而非將責任推給地方政府。他並點名民進黨立委沈伯洋及新北市長參選人蘇巧慧，質疑兩人身為立法委員，未見對中央政府提出質詢或監督， 反而把責任丟給地方，這個是不負責任。

李四川表示，沈伯洋與自己的競選對手同樣都是現任立法委員，可能不了解行政院早在2014年、他擔任行政院秘書長期間，就已成立食安辦公室，目的就是在發生重大食安事件時，能夠迅速追查問題源頭、整合跨部會處理機制。

李四川指出，針對此次致癌油品事件，新北市及台北市政府第一時間都已派員前往現場查察，但地方政府能做的是稽查與下架，真正關鍵仍在中央掌握源頭管理。他強調，民眾最關心的是致癌油品究竟從何而來，中央應盡快查明來源，讓全國民眾了解事件全貌，才能真正防止類似事件再次發生。

李四川進一步表示，食安事件涉及中央與地方權責分工，中央負責源頭管理與跨縣市追查，地方則負責市場查核與稽查作業，雙方應各司其職。他並批評，沈伯洋及蘇巧慧身為立法委員，應善盡監督中央政府的責任，但這段期間「從來沒有看過他們對中央提出質疑或質詢」，反而將責任推給地方政府，認為這樣的做法「是不負責任」。