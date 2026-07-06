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開35噸大車闖淡江大橋管制段！　毒駕男「全身狂抖」被逮：我沒抖

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

淡江大橋2日發生一起事件！一輛35噸聯結車違規駛入管制路段，警方見狀趕緊上前攔停，盤查過程中員警發現，張姓聯結車駕駛神情焦躁，且肢體持續顫抖，隨即進行毒品檢測，結果呈現安非他命陽性反應，全案依照公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

▲35噸聯結車闖淡江大橋管制路段，駕駛全身狂抖查出毒駕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲35噸聯結車闖淡江大橋管制路段，駕駛全身狂抖查出毒駕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

淡水警方2日清晨7時許執行交通疏導勤務時，發現一輛35噸曳引車自淡江大橋沙崙路閘道違規駛入管制路段，立即上前攔停舉發。盤查過程中，員警發現64歲張姓駕駛神情焦躁且肢體持續顫抖，與一般交通違規駕駛反應明顯不同，研判他可能涉及毒駕。

▲35噸聯結車闖淡江大橋管制路段，駕駛全身狂抖查出毒駕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

透過攔查影片可發現，員警攔查時，見張男神態詭異還詢問張男，「怎樣現在很緊張是不是，你一直在抖，你在抖什麼」，張男還稱「我沒抖」，員警冷回「哪裡沒抖」，現場經張男同意接受毒品唾液快篩檢測，結果呈安非他命陽性反應，員警除依法掣單舉發交通違規及扣車外，並將張男帶返駐地採集尿液送驗，全案警詢後依涉嫌公共危險罪移送士林地方檢察署偵辦。

淡水警分局表示，淡江大橋自5月12日通車至7月1日止，已取締15噸以上大型貨車違規行駛管制路段共88件。同時呼籲民眾，毒品會嚴重影響汽機車駕駛人的判斷力及反應能力，一旦毒駕上路都可能釀成重大交通事故，危及用路人安全，本分局將持續強化交通違規攔查取締，維護用路人安全。

▲35噸聯結車闖淡江大橋管制路段，駕駛全身狂抖查出毒駕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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