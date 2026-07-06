「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　　





▲焦糖哥哥。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行今年5月卸下政治人物身份，近日分享近況，坦言找工作陷入瓶頸。網紅陳沂5日則大酸「沒有黨，你什麼都不是」。對此，百萬網紅Cheap今（6日）也表示，焦糖哥哥是英系的，當年狂臭賴清德，現在被蛋雕（丟掉）不是很正常嗎？在小英時代吃香喝辣，拿到超出實力的紅利，話語權超大，結果潮水退了，才發現除了得罪一大堆人，根本沒有累積出任何真正專業。他直言，現在抱怨只是過去過太爽，如今被迫退場，變回平民的「戒斷症狀」罷了。

Cheap表示，可憐，焦糖哥哥失業很煩就算了，還被陳沂酸智商不高、被政治洗腦、失去利用價值後被一腳踢開，回到現實社會又拉不下臉拿低薪的過氣網紅。

Cheap表示，焦糖哥哥最近中年待業，說20幾年沒寫過履歷、沒用過人力銀行，赫然發現台北市絕大多數的工作，薪水都在 5 萬元以下，但他算過，在台北市生活，至少要5萬的薪水，只是市場上根本沒這麼多高薪工作，有人問他幹嘛不回老本行，他則抱怨台灣演藝圈「已經死透了」。

Cheap大酸，「政治免洗筷」，焦糖哥哥是英系的，當年狂臭賴清德，現在被蛋雕（丟掉）不是很正常嗎？而且焦糖不是中山碩嗎？怎麼可能在台北連 5 萬的工作都找不到（當初是「熱心公共事務、臉書追蹤10萬人以上」的特殊條款入學）。

Cheap說，之前說台灣經濟20年最好，結果沒分到位置，就開始回頭臭台灣低薪、生活成本高、演藝圈死透，難怪被蛋雕(丟掉)。

Cheap說，焦糖哥哥在小英時代吃香喝辣，且又不是沒給過機會，焦糖哥哥在小英時代，拿到了超出實力的紅利，話語權超大，還代表過英系選士林北投，結果初選就掰，只贏過最後一名。

Cheap直言，後來空降成為陳時中競選市長的空軍大將，還當上了台北市黨部執行長，這不叫吃香喝辣叫啥？

Cheap表示，結果潮水退了，賴清德上台，焦糖哥哥猛然回頭才發現，這幾年除了在網路上幫忙扣帽子、得罪了一大堆人之外，根本沒有累積出任何一項可以到社會上現賺5萬元的真正專業。

Cheap表示，簡單說，現在抱怨只是過去過太爽，如今被迫退場，變回平民的「戒斷症狀」罷了。

▼Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）