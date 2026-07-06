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快訊／巴威發陸警達90%！北市周五進暴風圈　蔣萬安曝颱風假機率

記者鄭佩玟／台北報導

強颱巴威持續增強長胖，並朝西北西前進。被問到放颱風假機率，台北市長蔣萬安今（6日）下午主持巴威颱風整備會議前受訪指出，一切會密切關注，停班停課依照規定辦理，基北北桃平台共同討論意見；台大氣象團則表示，巴威颱風未來兩天達顛峰，依照目前氣象署估計，預計發布海上颱風警報是周四下午兩點，周五上午五點可能把台北納入警戒區域，周五晚上台北市進入暴風圈，發布陸警是90%。

▲▼蔣萬安台北市巴威颱風整備會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安主持台北市巴威颱風整備會議。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安受訪時表示，氣象團隊預測跟中央氣象署公布颱風動態，這次預估非常強大颱風，秉持嚴陣以待、做好萬全準備，今天特別到EOC，下午到各處防颱準備視察，要求各局處，都發局對於外牆懸掛物等要求卸除或加強穩固，水利處、公園處、大地處對轄管地下道、邊坡等加強，環保局防汛前針對13000多條溝渠進行清疏，7/3針對台北市12行政區一級淹水地方清除溝渠，出動8000多人次、2000多車次，EOC提醒所有民眾多一分準備少一分災害，嚴陣以待強颱。

台大氣象團於會議中指出，巴威目前是強烈颱風，上午侵襲關島，預期強度還會繼續增強，未來兩天達顛峰，隨著颱風發展，週四靠近台灣會減弱，但仍是強烈颱風，預計從今天一路到周三都會在台灣東側，周四會逐漸北偏，依照目前氣象署估計，預計發布海上颱風警報是周四下午兩點，周五上午五點可能把台北納入警戒區域，周五晚上台北市進入暴風圈，發布陸警是90%，預計周六下午兩點台北市脫離暴風圈。台大氣象團也評估，降雨主要在周六白天。

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