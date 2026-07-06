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全家新推「綠巨人玉米冰沙」　7-11限量預購戰鬥陀螺

▲▼全家推出新品。（圖／業者提供）

▲全家推出新品，其中還首度攜手綠巨人推出「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

綠巨人不只是玉米罐頭，現在還變成冰沙了！全家首度攜手綠巨人，7月8日起推出「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」，還有多款玉米聯名鮮食，同步帶來高蛋白咖啡、巨峰葡萄酷繽球、冰冰仙草蜜等新品。7-ELEVEN 近期推出uniopen PRIMA會員限定《戰鬥陀螺》預購活動，鎖定收藏及玩具商機。

▲▼全家推出新品。（圖／業者提供）

▲全家推出多款消暑新品。（圖／業者提供）

全家首度與綠巨人跨界合作，推出便利商店首見的「玉米牛奶酷繽沙」及「玉米咖啡酷繽沙」，將玉米粒的自然甜香結合牛奶冰沙及咖啡，7月8日至8月4日享嘗鮮價59元。此外，還同步推出玉米奶油爆餡餐包、玉米濃湯焗烤飯、金黃玉米蛋三明治及金黃玉米麵包，把經典玉米風味延伸至鮮食。

▼全家同步推出玉米鮮食。（圖／業者提供）

▲▼全家推出新品。（圖／業者提供）

除了玉米新品，全家Let’s Café也攜手「NAKED Protein裸肌」，推出「特大冰高蛋白摩卡咖啡」，每100大卡含14.2公克蛋白質，一杯即可補充成人每日約三分之一蛋白質需求，7月8日至7月21日單杯特價79元，同期現調咖啡、茶飲全品項享「第2杯半價」。

另外，全新「巨峰葡萄酷繽球」同步上市，採用台灣巨峰葡萄製成果汁冰球，可直接享用，也能搭配美式咖啡或指定調酒自由調飲，8月4日前嘗鮮價45元，搭配指定冰結調酒合購99元。

▲▼7-ELEVEN開放「uniopen PRIMA訂閱制會員」專屬福利，限量預購爆紅「戰鬥陀螺」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN開放「uniopen PRIMA訂閱制會員」專屬福利，限量預購爆紅「戰鬥陀螺」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 瞄準近期再度掀起熱潮的《戰鬥陀螺X》，7月8日上午11點起開放uniopen PRIMA訂閱制會員限量預購「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」及「BX-50天堂日輪隨機強化組」。其中，「鮫鯊狂鱗改造組」一次收錄3款攻擊型陀螺，可自由搭配零件組裝；「天堂日輪隨機強化組」則有機會抽中稀有賞「天堂環0-80DS」，也是玩家熱門收藏目標。

會員可於7月8日上午11點起登入OPENPOINT APP領券，並於當日晚間11時59分前，至全台7-ELEVEN門市完成結帳即可預購，每券限用1次，商品將依指定日期至原門市取貨，數量有限、售完為止。

7-ELEVEN同時說明，uniopen PRIMA首波5萬名會員已額滿，後續將不定期開放候補會員限量加入，提供更多會員參與限定預購活動。

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