解放軍突試射「時機敏感」！　紐澳譴責：破壞區域穩定





▲ 艾班尼斯此前與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國解放軍海軍一艘戰略核潛艦於6日中午向太平洋公海發射一枚攜帶模擬訓練彈頭的潛射戰略飛彈，官媒聲稱已準確落入預定海域。澳洲與紐西蘭對此迅速回應，譴責中方對區域穩定構成威脅。

中國官媒《新華社》聲明表示，6日試射飛彈屬「年度軍事訓練的例行性安排」，已事先通報相關國家，符合國際法與國際慣例，且不針對任何特定國家或目標。

綜合《路透》、《雪梨晨驅報》等外媒，澳洲總理艾班尼斯與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）當天稍早才在蘇瓦正式簽署「海洋和平聯盟」協議（Ocean of Peace Alliance），確立兩國相互防衛義務。

澳洲外長黃英賢表示，「澳洲已明確告知中國，我們認為此次試射會破壞區域穩定。」她強調，此次試射「正值中國快速擴張軍力之際，缺乏區域各國期待的透明度，也無法令人對其真正意圖感到放心。」

紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）則表示對此「深感憂慮」，批評中方僅提前幾小時通知太平洋各國便逕行試射，且飛彈落入《拉羅湯加條約》（Treaty of Rarotonga）劃立的南太平洋無核區，強調「我們不應坐視這類試射成為常態」。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）則否認中方試射是針對澳斐防務協議的報復行動，但同樣表達高度關切。

衛星追蹤公司Starboard Maritime Intelligence資料顯示，中方早在6月底便已部署3艘配備大型衛星天線的追蹤船，分散於太平洋各處。分析師道格拉斯（Mark Douglas）指出，「這次試射顯然籌畫已久」，但選在澳洲與斐濟簽署防務協議後發出通知，時間點相當耐人尋味。